Arrestato Andrew Tate con il fratello Tristan, le accuse di stupro e pedopornografia per gli influencer della manosfera

Ex kickboxer professionisti diventati punti di riferimento del movimento Maga, sui social ostentano una vita di lussi e predicano quella che definiscono la superiorità naturale degli uomini sulle donne. Già sotto inchiesta in Romania con accuse gravissime: ma il processo saltò, con il sospetto di un aiuto da parte dell'amico Donald Trump. I due dovrebbero essere presto estradati nel Regno Unito

Andrew e Tristan Tate, i fratelli influencer noti per il loro seguito nella «manosfera», sono stati arrestati a Miami. Il fermo arriva in seguito a una richiesta di estradizione presentata dalla Gran Bretagna. Contro Andrew Tate, 39 anni, sono stati formulati sette capi d’imputazione per stupro, tre per favoreggiamento della tratta di esseri umani a scopo di sfruttamento sessuale, tre per lesioni personali e altri 19 capi legati a immagini di minori e pornografia estrema. Tristan Tate, 38 anni, deve invece rispondere di violenza sessuale, due accuse di stupro e tre di organizzazione o agevolazione della tratta a scopo di sfruttamento sessuale. Gli episodi contestati, secondo il rapporto della polizia britannica, risalirebbero al periodo compreso tra luglio 2010 e agosto 2017.

Cosa era successo in Romania nel 2022

Non è la prima volta che i due finiscono sotto inchiesta. Dopo essersi trasferiti in Romania nel 2015, in seguito ad accuse di stupro e tentativi di strangolamento mosse ad Andrew da tre donne nel Regno Unito), i fratelli erano stati arrestati a Bucarest nel dicembre 2022. L’accusa era di aver messo in piedi un sistema su larga scala per reclutare donne, costringendole a prostituirsi o a girare video pornografici. Avevano messo in piedi il cosiddetto “American Village”, un compound protetto da guardie armate a nord della capitale romena dove sarebbero state sfruttate anche minorenni. L’inchiesta era partita dall’allarme lanciato da una fidanzata di Tristan. Il procedimento romeno, non ha però avuto seguito formalmente a causa di irregolarità legali e procedurali, e i due hanno sempre respinto ogni addebito. In quei giorni circolava anche il sospetto di un intervento dell’amico Donald Trump per salvare i due fratelli da una condanna apparentemente certa.

Chi sono i fratelli Tate e perché sono diventati un caso mediatico

Ex kickboxer professionisti diventati punti di riferimento del movimento Maga, Andrew e Tristan promuovono sui social uno stile di vita all’insegna del lusso esibito e predicano quella che definiscono la superiorità «naturale» degli uomini sulle donne, raccogliendo milioni di follower. Andrew, negazionista del cambiamento climatico, era stato individuato dalla polizia di Bucarest poco prima dell’arresto del 2022 anche grazie al logo di un cartone della pizza visibile in un video pubblicato contro l’attivista Greta Thunberg, che aveva risposto su Twitter con la frase «Ecco che ti accade se non ricicli il contenitore del cibo». Nel 2016 Andrew era già stato espulso da «Il Grande Fratello» britannico dopo essere stato filmato mentre aggrediva una concorrente, episodio a cui aveva fatto seguito un suo tweet in cui sosteneva che «le donne devono assumersi la responsabilità degli abusi sessuali». A giugno i due erano stati tra i pochi ospiti occidentali del Forum economico di San Pietroburgo.

Cosa dice l’avvocato dei fratelli Tate

Sul fermo di Miami è intervenuto il legale della coppia, Joseph McBride, che parla di «grave abuso» e si dice convinto dell’imminente scarcerazione. L’avvocato ha dichiarato di essere certo che «una volta che un giudice competente vedrà i fatti e quando il dipartimento di Giustizia affronterà questo grave abuso della propria autorità, Andrew e Tristan Tate saranno liberi».