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Missili russi nel Mar Nero, colpito un mercantile turco: «Almeno cinque morti»

19 Luglio 2026 - 20:38 Diego Messini
La denuncia della Marina ucraina sull'azione di guerra delle forze di Mosca. 20 morti in Ucraina nelle ultime 24 ore
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La Russia ha lanciato un attacco nel Mar Nero colpendo con tre missili da crociera una nave mercantile di proprietà turca e battente bandiera della Guinea-Bissau. Lo denuncia la Marina ucraina in un comunicato diffuso su Telegram, precisando che ci sono al momento almeno cinque morti e cinque dispersi, mentre otto membri dell’equipaggio sono stati evacuati e trasportati in un ospedale a Odessa. Secondo la Marina di Kiev, la nave «stava lasciando la zona di guerra trasportando un carico di cereali».

Attacchi russi sull’Ucraina: 20 morti

Gli attacchi russi hanno causato 20 morti e almeno 142 feriti in tutta l’Ucraina nelle ultime 24 ore, con la Russia che ha lanciato missili contro Kiev, Kharkiv e altre città. Lo riferiscono le autorità locali citate dal Kyiv Independent. L’aeronautica militare ucraina ha comunicato che la Russia ha schierato durante la notte 125 droni, 25 missili balistici, 10 missili ipersonici Zirkon e altri sei tipi di missili, con la maggior parte dei proiettili diretti verso la capitale ucraina.

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