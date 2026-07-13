Vertice dei Volenterosi, alleanza tra Ucraina e 9 Paesi (tra cui l’Italia) per la difesa contro i missili balistici. L’Ira di Mosca: «Istigatori di guerra» – La diretta

È in corso a Parigi il vertice della Coalizione dei Volenterosi. Per l'Italia c'è il ministro degli Esteri, Antonio Tajani. Intanto, la Francia accusa Mosca di aver condotto una «vasta campagna di attacchi informatici contro 10 Paesi europei». Convocato l'ambasciatore

La Francia accusa i servizi segreti russi di aver orchestrato «una vasta campagna di attacchi informatici con finalità di sabotaggio e spionaggio» contro dieci Paesi europei. In risposta, Parigi e Berlino hanno convocato gli ambasciatori russi, mentre l’Unione europea e il Regno Unito hanno varato nuove sanzioni contro nove persone e quattro entità ritenute coinvolte in attività cyber ostili. «Le misure colpiscono ufficiali dell’intelligence militare russa (Gru), presunti hacker e società private che contribuiscono agli sforzi della Russia per destabilizzare l’Ue», ha dichiarato l’Alta rappresentante Kaja Kallas.

Il vertice dei Volenterosi

Nel pomeriggio è prevista a Parigi la riunione dei leader della cosiddetta Coalizione dei Volenterosi, impegnata nel sostegno all’Ucraina. Intanto, nove Paesi europei insieme a Kiev hanno annunciato la creazione di una nuova coalizione per sviluppare capacità di difesa contro i missili balistici in Europa. Dura la reazione del Cremlino, che accusa i partecipanti di essere «istigatori della guerra». Tutti gli aggiornamenti.