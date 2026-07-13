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Vertice dei Volenterosi, alleanza tra Ucraina e 9 Paesi (tra cui l’Italia) per la difesa contro i missili balistici. L’Ira di Mosca: «Istigatori di guerra» – La diretta

13 Luglio 2026 - 17:36 Alba Romano
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È in corso a Parigi il vertice della Coalizione dei Volenterosi. Per l'Italia c'è il ministro degli Esteri, Antonio Tajani. Intanto, la Francia accusa Mosca di aver condotto una «vasta campagna di attacchi informatici contro 10 Paesi europei». Convocato l'ambasciatore
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La Francia accusa i servizi segreti russi di aver orchestrato «una vasta campagna di attacchi informatici con finalità di sabotaggio e spionaggio» contro dieci Paesi europei. In risposta, Parigi e Berlino hanno convocato gli ambasciatori russi, mentre l’Unione europea e il Regno Unito hanno varato nuove sanzioni contro nove persone e quattro entità ritenute coinvolte in attività cyber ostili. «Le misure colpiscono ufficiali dell’intelligence militare russa (Gru), presunti hacker e società private che contribuiscono agli sforzi della Russia per destabilizzare l’Ue», ha dichiarato l’Alta rappresentante Kaja Kallas.

Il vertice dei Volenterosi

Nel pomeriggio è prevista a Parigi la riunione dei leader della cosiddetta Coalizione dei Volenterosi, impegnata nel sostegno all’Ucraina. Intanto, nove Paesi europei insieme a Kiev hanno annunciato la creazione di una nuova coalizione per sviluppare capacità di difesa contro i missili balistici in Europa. Dura la reazione del Cremlino, che accusa i partecipanti di essere «istigatori della guerra». Tutti gli aggiornamenti.

13 Luglio 2026 - 17:00

Zelensky con Macron: «Incontro produttivo»

«Come sempre, io e Emmanuel Macron coordiniamo strettamente le nostre posizioni. Abbiamo avuto un incontro produttivo e discusso delle priorità in vista delle riunioni della Coalizione anti-missili balistici e della Coalizione dei Volenterosi, oltre che della cooperazione bilaterale tra i nostri Paesi», ha osservato su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. «Le relazioni tra i nostri Paesi hanno raggiunto un livello davvero strategico, in larga parte grazie all’impegno personale del presidente Macron», ha sostenuto Zelensky. «Oggi l’ho ringraziato per l’aiuto e il sostegno dimostrati in tutti questi anni e gli ho conferito l’Ordine della Libertà, in quanto autentico amico dell’Ucraina», ha annunciato il leader ucraino.

13 Luglio 2026 - 17:00

Da nove Paesi europei coalizione con Ucraina per sviluppare capacità antibalistiche

Nove Paesi europei e l’Ucraina hanno creato una coalizione per sviluppare «capacità antimissile balistico» in Europa. Lo si legge in una dichiarazione al vertici dei Volenterosi a Parigi.
13 Luglio 2026 - 16:50

Il ministero degli Esteri russo convoca l'ambasciatore tedesco: «Partecipa agli attacchi di Kiev»

L’ambasciatore tedesco in Russia, Alexander Lambsdorff, è stato convocato al ministero degli Esteri russo. «È stata dichiarata la partecipazione di Berlino agli attacchi terroristici del regime di Kiev contro le infrastrutture civili in Russia», si legge in una nota.

13 Luglio 2026 - 16:30

Al via il vertice dei Volenterosi

È in corso a Parigi, all’Hotel des Invalides, il vertice dei Volenterosi sulla difesa balistica per l’Ucraina. Lo riferiscono i media internazionali. È presente alla riunione il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky che, da poco arrivato nello storico complesso militare, è stato accolto dall’omologo francese Macron, con il quale ha avuto un colloquio privato prima dell’inizio dei lavori.

13 Luglio 2026 - 16:00

Putin: «Continueremo rappresaglie, e saranno molto più potenti dei raid ucraini»

Gli attacchi della Russia sull’Ucraina continueranno in risposta ai raid delle forze di Kiev, e saranno «molto più potenti». Lo ha affermato il presidente Vladimir Putin. «Le nostre risposte – ha avvertito il capo del Cremlino, citato dalla Tass – saranno sempre occhio per occhio. Non importa dove loro cercano di colpire all’interno della Russia, la nostra rappresaglia sarà molto più potente. E il nemico la sentirà. La stanno già sentendo, e la sentono su scala sempre più vasta».
13 Luglio 2026 - 15:00

Ucraina, la legge marziale sarà estesa fino al 31 ottobre

La legge marziale e la mobilitazione in vigore in Ucraina saranno prorogate fino al 31 ottobre prossimo, e quindi di altri 90 giorni rispetto alla scadenza attuale del 2 agosto. È il contenuto della proposta di legge che il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha sottoposto al Parlamento di Kiev, che si prevede la approvi, scrive Ukrinform.

13 Luglio 2026 - 12:00

Spionaggio russo, Parigi e Berlino convocano l'ambasciatore di Mosca

Franci e Germania hanno convocato l’ambasciatore russo dopo l’allarme lanciato dal ministro degli Esteri francese, Jean-Noel Barrot, sui presunti attacchi informatici di Mosca a una decina di Paesi europei. Il ministero degli Esteri tedesco ha dichiarato che gli attacchi sono «inaccettabili» e che saranno «contrastati con azioni decise».

13 Luglio 2026 - 12:00

Cremlino: «I Volenterosi sono istigatori della guerra»

Quella dei Volenterosi è una «coalizione di istigatori della guerra» e pertanto la Russia si appresta a seguire «molto attentamente» il loro vertice di oggi a Parigi. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. «Direi – ha affermato Peskov, citato dall’agenzia Interfax – che si tratta di una coalizione di istigatori di guerra. È un gruppo di Paesi che non vuole la pace, che vuole la continuazione della guerra, che si illude della possibilità di infliggere una sconfitta strategica al nostro Paese. Si tratta di una coalizione di persone che si illudono e di una coalizione che istiga la guerra».
13 Luglio 2026 - 11:00

Oggi a Parigi il vertice della coalizione dei Volenterosi per l'Ucraina

Il presidente francese, Emmanuel Macron, riunisce oggi a Parigi il vertice della Coalizione dei Volonterosi per l’Ucraina in presenza del presidente, Volodymyr Zelensky, e di 37 Paesi aderenti all’iniziativa. Il vertice precede di un giorno la tradizionale parata militare sugli Champs-Elysées per la Festa Nazionale francese francese del 14 luglio, anch’essa incentrata quest’anno sulla difesa dell’Ucraina ed il «risveglio strategico europeo». Al vertice di questo pomeriggio all’Hotel des Invalides partecipa per l’Italia il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani mentre domani è atteso in tribuna sui Campi Elisi il presidente, Sergio Mattarella, insieme ad una trentina di capi di Stato e di governo tra cui il tedesco Friederich Merz o lo spagnolo Pedro Sanchez.

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