L’Italia dice Sì al vertice Usa contro il movimento Antifa, ma invierà solo un sottosegretario. I dubbi e i malumori per il summit di Rubio

Il governo ha scelto una linea intermedia per l'incontro convocato a Washington. La presenza istituzionale è garantita, ma senza impegnare esponenti di primo piano

L’Italia parteciperà al summit convocato a Washington dal segretario di Stato americano Marco Rubio sul tema della presunta «rinascita del terrorismo transnazionale di estrema sinistra», ma senza una rappresentanza ai massimi livelli politici. Secondo quanto riferisce l’agenzia Ansa, dopo una valutazione condotta dal governo e su impulso della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, l’esecutivo ha deciso di inviare un sottosegretario, garantendo così una presenza istituzionale all’incontro senza impegnare ministri o altri esponenti di primo piano.

La linea dura di Trump contro il movimento Antifa

L’iniziativa dell’amministrazione statunitense, in programma la prossima settimana, ha suscitato perplessità sia negli Stati Uniti sia tra numerosi partner internazionali. Il Dipartimento di Stato sostiene che il terrorismo di estrema sinistra rappresenti una minaccia storica tornata a manifestarsi con collegamenti transnazionali, ma diversi osservatori interpretano il summit come un ulteriore passo della linea dura dell’amministrazione Trump nei confronti del movimento Antifa. Il presidente americano, che in passato ha definito Antifa un’«organizzazione terroristica interna», starebbe valutando strumenti che consentirebbero di inquadrarla anche come minaccia di carattere internazionale, ampliando così le possibilità investigative a disposizione delle autorità.

I malumori nei Paesi: «Non è una priorità per la sicurezza»

Secondo quanto riportato dal Washington Post, l’iniziativa non ha convinto molti dei Paesi invitati. Alcuni governi avrebbero espresso malumore per il breve preavviso e per la mancanza di obiettivi ritenuti sufficientemente chiari, mentre diversi funzionari europei avrebbero evidenziato come il terrorismo di estrema sinistra non sia considerato una priorità nei rispettivi sistemi di sicurezza. Per questo motivo numerose cancellerie starebbero valutando una partecipazione limitata, affidata a rappresentanti diplomatici o funzionari di livello inferiore.

Il dibattito in Italia

Anche in Italia la convocazione del summit ha acceso il confronto politico. Le opposizioni hanno chiesto al governo di non aderire all’iniziativa, giudicandola un tentativo di trasformare l’antifascismo e il dissenso sociale in una questione di ordine pubblico. L’esecutivo ha però scelto una soluzione intermedia, confermando la partecipazione italiana ma con una delegazione di profilo ridotto, rappresentata da un sottosegretario.