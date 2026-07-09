Caldo, a Barcellona la temperatura più alta rilevata in 112 anni. E parte la distribuzione dei braccialetti salvavita per chi lavora sotto il sole

La città ha distribuito 1.400 braccialetti che segnalano il sovraccarico termico con un suono e una vibrazione

È l‘estate dei recordi e ieri, mercoledì 8 luglio, la città di Barcellona ne ha registrato uno nuovo, raggiungendo una temperatura di 40,7 °C, il dato più elevato registrato in 112 anni di osservazioni meteorologiche. Secondo quanto riportato dall’agenzia metereologica nazionale spagnola AEMET, all’aeroporto El Prat di Barcellona, situato quasi a livello del mare, il termometro è arrivato a segnalare una temperatura di 37,7 gradi. Si tratta del valore più alto mai registrato da quando sono iniziate le misurazioni nel 1924.

Le previsioni per i prossimi giorni

Secondo AEMET, l’agenzia meteorologica spagnola, quella di oggi, giovedì 9 luglio, dovrebbe essere l’ultima giornata ufficiale dell’ondata di calore, con temperature superiori ai 44 °C. Ma il rientro alla normalità non sarà immediato né uniforme: il calo delle temperature arriverà prima dal settore atlantico, mentre il caldo continuerà a farsi sentire soprattutto sul litorale mediterraneo, nelle Baleari e nelle aree interne del nord-est. Per la giornata di oggi restano attivi avvisi per temperature massime in gran parte della Spagna, con valori ancora oltre i 36-38 °C in molte zone della Penisola e delle Baleari e picchi superiori ai 40 °C nelle grandi valli — Ebro, Tago, Guadiana e Guadalquivir — oltre che in alcune aree della costa valenciana e murciana e nel sud di Lleida e Huesca.

Come funzionano i braccialetti salvavita

Secondo le stime del sistema di monitoraggio MoMo, lo scorso mese in Spagna oltre 1.000 morti potrebbero essere attribuibili al caldo estremo. Proprio per questo motivo, la città catalana ha deciso di fornire ai lavoratori in ambienti esterni dei dispositivi in grado di rilevare quando il corpo va in sovraccarico termico. Il braccialetto salvavita misura la temperatura corporea di chi lo indossa ed emette un suono e una vibrazione se rivela un rischio concreto per la salute. Questo permette alle persone di rendersi conto del pericolo che stanno correndo e agire di conseguenza.

Al momento, arriva a 1.400 il numero di braccialetti distribuiti. Le prime categorie prese in considerazione sono quelle che svolgono attività all’aperto come gli addetti alla pulizia delle strade, le squadre dell’illuminazione pubblica, i giardinieri dei parchi e gli operatori della raccolta rifiuti.