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Istruttore di volo lascia i comandi all’allieva 22enne, apre il portellone dell’aereo e si getta nel vuoto: «Sai cosa devi fare»

08 Luglio 2026 - 19:37 Alba Romano
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Il dramma nella provincia di Córdoba, in Argentina: il pilota si è ucciso a bordo di un Cessna. L'allieva è riuscita a portare a termine l'atterraggio
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«Sai cosa devi fare». Sarebbero state queste le ultime parole pronunciate dall’istruttore di volo Leandro Bertazzo prima di lanciarsi dall’aereo, lasciando da sola nella cabina di pilotaggio un’allieva di 22 anni. La giovane ha immediatamente avvertito il personale di terra e, nonostante la situazione di emergenza, è riuscita a portare a termine l’atterraggio senza conseguenze. Il corpo del pilota, 42 anni, è stato ritrovato in una zona rurale nei pressi della città di Toledo, nella provincia argentina di Córdoba.

Le ultime parole di Leandro Bertazzo, poi il lancio nel vuoto

Subito dopo aver pronunciato le ultime parole, «Leandro si è tolto le cuffie, ha messo da parte il cellulare e ha aperto la porta, un’operazione resa molto difficile dalla pressione atmosferica», ha raccontato Eduardo Alvarez, della scuola di volo Flying Parrot Córdoba, al quotidiano argentino Clarín. Secondo quanto emerso, Bertazzo si era rivolto a uno psichiatra, ma non aveva mai comunicato le proprie difficoltà psicologiche alla compagnia per cui lavorava.

La ricostruzione

Secondo Alvarez, Bertazzo e la sua allieva si trovavano a bordo di un Cessna C-150, un piccolo velivolo, a un’altitudine di circa 250 metri. L’apprendista era già in possesso di una licenza di pilota, ma aveva poche ore di volo e stava svolgendo una sessione di addestramento.

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