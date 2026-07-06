Che cos’è il «restraining order», la misura citata da Trump contro Meloni: negli Usa tutela le vittime di stalking e molestie

Il presidente Usa ha citato il provvedimento in riferimento alla premier in un post su Truth. Ecco i casi in cui un giudice negli Usa può emetterlo

«Serve un ordine restrittivo». È con questa frase, pubblicata su Truth Social, che Donald Trump ha lanciato un nuovo attacco alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Un’affermazione che arriva alla vigilia del vertice Nato e a poche settimane da un’altra uscita controversa, quando il presidente americano sostenne che, durante il G7 di Evian, la premier italiana lo avesse implorato di scattare una foto insieme. Ma che cos’è un restraining order?

Quando viene applicato negli Usa l’ordine restrittivo

Negli Stati Uniti il restraining order è un provvedimento cautelare emesso da un tribunale per proteggere persone che si ritengono vittime di molestie, stalking o, più spesso, di violenza domestica. Nell’ordinamento italiano può essere paragonato, pur con le dovute differenze, al divieto di avvicinamento disposto dall’autorità giudiziaria nei confronti del presunto autore delle condotte persecutorie.

Cosa prevede l’ordine restrittivo

Il provvedimento consente al giudice di imporre al presunto autore degli abusi di mantenere una determinata distanza dalla vittima, dalla sua abitazione o dal luogo di lavoro, vietandogli anche qualsiasi forma di contatto. Le restrizioni possono riguardare telefonate, messaggi, e-mail, sms, comunicazioni attraverso i social network, lettere, regali o qualsiasi altro tentativo di avvicinamento. L’obiettivo è prevenire ulteriori episodi di violenza o intimidazione e garantire la sicurezza della persona che richiede tutela.

Il tribunale può inoltre ordinare al destinatario del provvedimento di astenersi da minacce, molestie o comportamenti lesivi nei confronti della vittima. In alcuni Stati americani gli ordini restrittivi possono includere anche ulteriori obblighi: dal pagamento di un assegno di mantenimento al versamento delle rate del mutuo di un’abitazione condivisa, fino al rimborso delle spese mediche e dei danni provocati dagli abusi.

Come funziona

Per ottenere il provvedimento davanti ai tribunali federali, chi lo richiede deve dimostrare che, senza l’intervento del giudice, subirebbe un danno immediato e irreparabile e spiegare perché non sia possibile attendere la notifica all’altra parte. Le singole legislazioni statali disciplinano poi casi specifici. In California, ad esempio, il Codice civile consente alle persone vittime di molestie di chiedere un ordine restrittivo temporaneo e, successivamente, un provvedimento definitivo emesso al termine dell’udienza.