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Il Cremlino minaccia la Polonia sui droni per Kiev: «Varsavia farebbe bene a riflettere sulla propria sicurezza»

05 Luglio 2026 - 14:14 Cecilia Dardana
attacco droni polonia
attacco droni polonia
Il portavoce di Mosca, Dmitry Peskov, lancia un monito al governo polacco per la fabbricazione di droni destinati alle forze ucraine. Il ministero della Difesa russo ha già diffuso la mappa degli impianti: «In ogni caso ha senso che ci pensino»
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«Varsavia farebbe bene a riflettere sulla propria sicurezza». Con questa esplicita minaccia il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha alzato nuovamente il livello dello scontro verbale tra la Russia e i Paesi della Nato confinanti con il conflitto ucraino. Nel corso di un’intervista rilasciata al programma televisivo russo Vesti e rilanciata dall’agenzia Tass, Mosca ha preso direttamente di mira le infrastrutture industriali e militari del governo polacco, accusato di sostenere in modo sempre più pervasivo lo sforzo bellico di Kiev attraverso canali di fornitura tecnologica avanzata.

La produzione di droni destinati all’Ucraina

Secondo quanto affermato con durezza dal portavoce russo, la Polonia «ha già messo a punto sul proprio territorio la produzione di droni destinati all’Ucraina». Un coinvolgimento operativo che Mosca sostiene di monitorare al millimetro, tanto da aver già predisposto specifiche contromisure informative e di intelligence. Peskov ha infatti voluto sottolineare che il ministero della Difesa russo «ha già pubblicato gli indirizzi di tali impianti», un dettaglio che suona come una vera e propria minaccia.

La possibilità di attacco della Russia alla Polonia

Il portavoce del Cremlino, nella stessa intervista, ha comunque cercato di ridimensionare le voci relative a un piano di espansione bellica su larga scala verso l’Europa dell’Est, bollando come «racconti horror» le ipotesi «ormai troppo diffuse sui media occidentali» riguardanti una imminente possibilità di attacco della Russia al territorio polacco. Una parziale smentita che tuttavia non cancella la profonda irritazione di Mosca per il ruolo strategico giocato da Varsavia nel rifornimento di dispositivi d’attacco a ridosso dei propri reparti schierati.

«Varsavia ci pensi bene»

Il Cremlino ha infatti insistito nel rimarcare che l’attuale postura polacca comporta rischi evidenti e che «non ha nulla di buono» il fatto che in Polonia «si trovino molte imprese che producono droni, i quali poi vengono lanciati contro di noi e attaccano i nostri militari». Proprio la reazione sul campo a queste offensive tecnologiche resta il fulcro della preoccupazione di Mosca, che ha ribadito la necessità di un drastico ripensamento strategico da parte dei vertici di Varsavia: «In ogni caso ha senso che ci pensino».

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