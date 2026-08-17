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Sfiorato incidente aereo a Monaco, Boeing finisce fuori pista e decolla dal prato: la frenata di colpo e le ruote distrutte – Il video

17 Agosto 2026 - 22:35 Chiara Pancari
Il Boeing 787 diretto ad Hanoi ha lasciato l’asfalto circa 100 metri dopo la fine della pista, dopo una corsa anomala e una frenata nelle ultime fasi del decollo. L’aereo è poi rientrato a Monaco con problemi al carrello e agli pneumatici
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Il Boeing 787 di Vietnam Airlines, con 250 persone a bordo, era decollato da Monaco ed era diretto a Hanoi, quando qualcosa è andato storto durante la fase di decollo. Il velivolo ha percorso quasi per intero i 4mila metri della pista senza riuscire a sollevarsi, superando la fine dell’asfalto e raggiungendo l’area erbosa oltre la pista. Solo a quel punto l’aereo è riuscito a prendere quota. Le immagini che circolano online mostrano una grande nube di polvere e quello che sembrerebbe essere un contatto della parte posteriore della fusoliera con il terreno. Vietnam Airlines ha attribuito l’accaduto a un «problema tecnico». Nessuna persona a bordo è rimasta ferita. Sulla dinamica dell’incidente sono ora in corso gli accertamenti delle autorità tedesche.

I problemi durante il decollo

Secondo le informazioni della piattaforma Aviation Herald, i freni sul lato destro dell’aereo si sarebbero bloccati prima del decollo, impedendo al Boeing di accelerare normalmente. Resta però da capire perché la corsa sia proseguita fino alla fine della pista e cosa sia accaduto in cabina durante quei momenti. La pista di Monaco è lunga 4mila metri e, secondo gli esperti citati dalla Dpa, c’erano ampi margini per interrompere la procedura prima di arrivare al limite. L’ipotesi di un errore nell’inserimento dei dati di peso del velivolo, circolata nelle prime analisi, è da verificare. Con i dati sbagliati, il computer di bordo potrebbe infatti aver fornito indicazioni non corrette sulle velocità necessarie al decollo. Saranno soprattutto le scatole nere, con i dati di volo e le registrazioni delle comunicazioni in cabina, a permettere di ricostruire cosa sia successo.

Il rientro a Monaco e le ruote distrutte

Una volta in aria, l’equipaggio ha segnalato ulteriori problemi e ha deciso di tornare a Monaco. L’atterraggio è avvenuto sulla pista nord, provocando nuovi danni con diverse ruote del carrello principale distrutti. L’aereo è rimasto bloccato, senza riuscire a spostarsi autonomamente. Lo scalo ha dovuto chiudere temporaneamente quella pista e riorganizzare il traffico. I passeggeri sono stati fatti scendere e accompagnati in autobus all’interno dell’aeroporto.

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