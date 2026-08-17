Giallo sul Tirreno Cosentino: scomparso ultraleggero con a bordo noto avvocato romano e la sua compagna

Il velivolo, con a bordo l'avvocato romano Carlo Arnulfo e la compagna Angela Bucci, è scomparso dopo essere partito da Capo d'Orlando. Proseguono le ricerche tra mare e terra a Fuscaldo: tra le ipotesi c'è il disorientamento spaziale causato dal maltempo

Ore di angoscia sul litorale calabrese per la scomparsa del noto avvocato romano Carlo Arnulfo e della compagna Angela Bucci. La coppia, di ritorno dalle vacanze di Ferragosto trascorse in Sicilia, era a bordo di un ultraleggero Tecnam P2008 partito da Capo d’Orlando (Messina) e diretto all’aviosuperficie di Sibari. Il velivolo, riporta Il Messaggero, non è mai giunto a destinazione, svanendo nel nulla senza lanciare alcun segnale di allarme.

Attivate le ricerche

A far scattare le verifiche è stato l’improvviso stop ai messaggi telefonici dell’uomo e il conseguente allarme lanciato dai familiari, che ha attivato il piano di ricerca persone scomparse gestito dalla Prefettura.

Le operazioni dei Vigili del Fuoco del Comando di Cosenza, avviate alle 21.05 di ieri, si stanno concentrando nell’area compresa tra Fuscaldo e Falconara Albanese, perlustrando sia il mare sia la fascia dell’entroterra. Tra le principali ipotesi al vaglio degli esperti c’è quella del disorientamento spaziale: il forte maltempo che si è abbattuto sulla zona ieri sera potrebbe aver tratto in inganno il pilota, fino a causare un probabile tragico impatto in mare.

Inizialmente i soccorritori ritenevano poco probabile l’inabissamento, dato che le rotte di questi velivoli seguono la linea di costa e l’aereo sarebbe stato notato dai bagnanti sulle affollate spiagge della zona. Ciononostante, il raggio delle ricerche include ormai pienamente lo specchio acqueo. Alle squadre di terra si sono uniti l’elicottero Drago VF165 dei Vigili del Fuoco (proveniente dal Reparto Volo di Salerno) e un velivolo dell’Esercito per supportare il sorvolo dell’area.

(Foto di Matthias Wesselmann su Unsplash)