Una vipera si infila nel suo zaino durante un’escursione in montagna e lo morde. 50enne salvato in ospedale a Rivoli

L'uomo è stato trasportato in elisoccorso. Determinante l’arrivo tempestivo dei soccorsi sul posto e l'immediato intervento dei medici anestesisti- rianimatori in pronto soccorso

Per un 50enne piemontese un’escursione domenicale in montagna si è trasformata in una disavventura. L’uomo stava camminando sul sentiero quando all’improvviso dallo zaino che teneva in spalla è sbucata una vipera, che lo ha morso al collo, una zona particolarmente delicata per via dell’estrema vicinanza alle vie aeree. Nel giro di pochissimo le sue condizioni si sono aggravate e l’uomo ha sviluppato una severa sintomatologia respiratoria. Nonostante la zona in cui si trovava fosse impervia e difficilmente raggiungibile via terra i soccorsi sono stati tempestivi. Il 50enne è stato quindi trasportato in elisoccorso all’ospedale di Rivoli (Torino), dove è giunto in condizioni critiche. La vicenda però ha avuto un lieto fine: l’uomo è sopravvissuto grazie all’immediato intervento dei medici anestesisti-rianimatori.

L’arrivo in ospedale dell’uomo morso dalla vipera e le cure

L’episodio risale a domenica 20 settembre. Una volta in ospedale, il paziente è stato preso in carico in pronto soccorso dalle anestesiste-rianimatrici Cecilia Quaranta e Carola Girardi che, vista la gravità del quadro clinico, lo hanno intubato d’urgenza e gli hanno somministrato il siero antivipera. Dopo alcune ore, dato il progressivo miglioramento delle sue condizioni, l’uomo è stato estubato e ha ricominciato a respirare autonomamente. È però rimasto ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’ospedale di Rivoli, diretto da Michele Grio, all’interno del dipartimento Emergenza, per proseguire il monitoraggio clinico ed escludere eventuali complicazioni tardive. Venerdì scorso è stato poi dimesso ed è potuto tornare a casa in buone condizioni generali.

Le dichiarazioni del dottor Michele Grio e del direttore generale dell’Asl Giovanni La Valle

Il dottor Grio ha confermato che, dopo le cure ricevute, l’uomo è tornato ad essere «neurologicamente del tutto integro», mentre il direttore generale dell’Asl Giovanni La Valle ha dichiarato: «Ancora una volta, grazie alla tempestività e all’appropriatezza dei soccorsi, una vicenda drammatica che poteva avere esiti nefasti è stata risolta con competenza e professionalità, garantendo al paziente il miglior trattamento terapeutico possibile. L’ospedale di Rivoli si conferma una delle strutture di riferimento per la gestione delle emergenze nell’area Ovest di Torino».

Cosa fare in caso di morso di vipera

Per evitare incidenti di questo tipo, durante le escursioni in montagna è bene adottare alcune precauzioni: controllare con attenzione l’area prima di sedersi o fermarsi ed evitare di mettere mani e piedi in anfratti, buchi, sotto le pietre, nei mucchi di legna o nell’erba alta senza aver prima verificato la zona. Nel caso in cui si venisse morsi bisogna chiamare immediatamente il 112, evitando di intervenire sulla ferita, limitandosi, se possibile, a pulirla senza però utilizzare prodotti alcolici.

(Foto di Kato Bergli su Unsplash)