Di Battista operato a Cuba: «Medici straordinari, mi hanno salvato la vita». Il messaggio a Ranucci e il ritorno in TV

L'ex deputato stasera ospite a diMartedì su La7. Il messaggio in privato al conduttore di Report e la replica del volto Rai: «Lui, dopo tutto quello che ha passato, ha pensato a me»

«Io sto molto meglio e ho voglia di ricominciare a fare quello che ho sempre fatto: scrivere e denunciare». Con queste parole su Substack, accompagnate da uno scatto insieme al personale sanitario dell’ospedale Hermanos Ameijeiras de L’Avana, Alessandro Di Battista ha rassicurato sulle sue condizioni di salute dopo un ricovero e un intervento chirurgico subiti questo mese a Cuba. L’ex deputato del Movimento 5 Stelle, ora in Italia, stasera sarà a diMartedì su La7. Ha promesso di raccontare presto i dettagli della vicenda, definendo la sanità cubana «un’eccellenza» ed esprimendo profonda gratitudine ai medici locali.

L’sms a Sigfrido Ranucci. Il conduttore di Report: «Lui, dopo tutto quello che ha passato, ha pensato a me»

Nel suo intervento, Di Battista — che si trovava nell’isola per documentare gli effetti del blocco statunitense — ha sferrato un duro attacco alle politiche di Washington, accusando gli USA di «comportarsi come mafiosi e strangolare il popolo cubano». Ha poi aggiunto un richiamo alla Palestina, sottolineando come molti dei medici vittima del conflitto israeliano si fossero formati proprio a Cuba. A testimonianza del legame d’affetto, è arrivato anche il messaggio di Sigfrido Ranucci: l’ex conduttore di Report ha rivelato su Facebook di aver ricevuto un SMS di incoraggiamento da Di Battista, commentando commosso: «Lui, dopo tutto quello che ha passato, ha pensato a me. Il Paese ha bisogno di persone così».