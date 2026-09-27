Leonardo Maria Del Vecchio va al contrattacco del Fatto Quotidiano: «Mi fa i conti in tasca un giornale con debiti milionari»

L'imprenditore risponde (a scoppio ritardato) all'inchiesta del quotidiano diretto da Marco Travaglio: «Pochi utili e molti debiti? Siete in buona compagnia»

«“Tanti affari, pochi utili, molti debiti”. Dovreste metterlo sulla vostra homepage». Sceglie l’ironia Leonardo Maria Del Vecchio per replicare all’inchiesta del Fatto Quotidiano sui debiti dell’imprenditore. A quasi due settimane dalla pubblicazione dell’articolo incriminato, Del Vecchio Jr affida la sua risposta a un post pubblicato su X in cui ironizza sulle ricostruzioni del giornale diretto da Marco Travaglio: «Ho investito più di mezzo miliardo in questo paese negli ultimi tre anni, il risultato? Un giornale quotato in borsa con debiti multimilionari verso i fornitori mi fa i conti in tasca».

Ho investito più di mezzo miliardo in questo paese negli ultimi tre anni, il risultato? Un giornale quotato in borsa con debiti multimilionari verso i fornitori mi fa i conti in tasca.

“Tanti affari, pochi utili, molti debiti”

Dovreste metterlo sulla vostra homepage.

Siete in… — Leonardo Maria Del Vecchio (@LeonardoMDV_95) September 27, 2026

L’inchiesta del Fatto Quotidiano sui debiti di Leonardo Maria

L’inchiesta del Fatto Quotidiano, firmata da Gianni Dragoni e Gaia Scacciavillani e pubblicata il 14 settembre, parte proprio dalla questione dell’indebitamento. Il giornale ricostruisce le numerose operazioni concluse negli ultimi anni da Lmdv Capital, dalla ristorazione agli immobili fino all’editoria, e le mette a confronto con i numeri della holding. Nel bilancio 2024, approvato in ritardo e senza un bilancio consolidato, Lmdv Capital registrava un utile netto di appena 31.917 euro, a fronte di 358 milioni di euro di debiti e un attivo netto di 516 milioni.

Tra le operazioni citate c’è quella relativa a Garibaldi 22, la società proprietaria di un palazzo nel quartiere Brera di Milano rilevata per 2,5 milioni nel 2024 e che, secondo la ricostruzione del quotidiano, avrebbe accumulato in seguito 26,5 milioni di nuovo debito. Il Fatto passa poi agli investimenti nell’editoria: i 30 milioni versati per il 30% dell’editrice de Il Giornale e i quasi 44 milioni per l’80% dell’editrice di QN, seguiti da una ricapitalizzazione da 10,78 milioni. Sullo sfondo resta il patrimonio personale di Del Vecchio, legato in larga parte alla sua quota del 12,5% di Delfin, la holding di famiglia al centro della disputa tra gli eredi del fondatore di Luxottica.

La prima replica affidata a Lmdv Capital e la seconda arrivata via social

La prima risposta a quell’articolo del Fatto Quotidiano è arrivata tramite una nota di Lmdv Capital, che aveva contestato le ricostruzioni circolate sulla stampa su un indebitamento complessivo da 1,3 miliardi di euro, sostenendo che il dato corretto fosse di circa 950 milioni. La holding, in particolare, aveva sottolineato la differenza tra il debito personale di Del Vecchio e quello delle società, precisando che non risultavano rate o posizioni scadute e non onorate. Ma evidentemente Leonardo Maria aveva ancora qualche sassolino nella scarpa. E così, a distanza di due settimane, è tornato sulla vicenda con un post social in cui ironizza sull’indebitamento del Fatto Quotidiano e sul titolo dato all’inchiesta: «“Tanti affari, pochi utili, molti debiti”. Dovreste metterlo sulla vostra homepage. Siete in buona compagnia».