Lo shopping di aziende, le liti sull’eredità e l’ombra dei debiti: il Fatto fa i conti in tasca a Del Vecchio Jr. La replica: «È solo propaganda»

Il quotidiano diretto da Travaglio passa al setaccio le finanze del giovane erede dell'impero Luxottica. L'imprenditore affida la sua replica a X: «Riporto i capitali in Italia, ecco perché brucia»

«Come fa Leonardo Maria (Del Vecchio – ndr) a sostenere il peso di un debito cresciuto a velocità impressionante?». È un articolo pubblicato sul Fatto Quotidiano, a doppia firma di Gianni Dragoni e Gaia Scacciavillani, a riaccendere il dibattito sui debiti del figlio del fondatore di Luxottica. Nei giorni scorsi, Lmdv Capitale – la holding di Del Vecchio Jr – ha contestate le ricostruzioni dei giornali su un presunto indebitamento da 1,3 miliardi di euro, sostenendo che la cifra reale è 950 milioni. Una precisazione che non convince il quotidiano diretto da Marco Travaglio, che si è messo a fare i conti in tasca a Leonardo Maria.

Tutti gli acquisti di Del Vecchio Jr, dal Twiga ai giornali

L’inchiesta del Fatto Quotidiano mette in fila innanzitutto le acquisizioni fatte di recente dal giovane erede dell’impero Luxottica, con cui peraltro è entrato in polemica. Ci sono ristoranti, immobili di pregio, acquisizioni repentine, il Twiga di Flavio Briatore e le Terme di Fiuggi, fino a spingersi nei settori del cinema e dell’editoria. Secondo Il Fatto, questo turbinio di affari stride con i numeri del bilancio 2024 della sua Lmdv Capital, approvato in ritardo e privo di consolidato, che ha registrato un utile netto di soli 31.917 euro, certificando debiti per 358 milioni a fronte di un attivo netto di 516 milioni. Ad allarmare, secondo la ricostruzione del quotidiano, sono in particolare le condizioni a cui queste operazioni vengono tenute in piedi.

L’articolo cita il caso emblematico di Garibaldi 22, società che possiede un palazzo nel cuore di Brera a Milano: dopo essere stata rilevata da Lmdv per 2,5 milioni di euro nel 2024, avrebbe contratto in quasi due anni 26,5 milioni di nuovo debito. Non meno dispendioso è stato lo sbarco nel mondo della carta stampata. Alla fine del 2025, Lmdv ha rilevato il 30% dell’editrice de Il Giornale dalla famiglia Angelucci sborsando 30 milioni di euro, un prezzo che secondo il quotidiano equivale a ben quattro volte il suo valore proporzionale. A questo blitz si è poi aggiunta a maggio l’operazione di salvataggio dell’editrice di QN, per la quale l’imprenditore ha messo sul piatto quasi 44 milioni per l’80% delle quote, ai quali è seguita una ricapitalizzazione da 10,78 milioni finanziata tramite un prestito di Banco Bpm.

La quota di Delfin bloccata dalle liti per l’eredità

Secondo Lmdv Capital, il patrimonio personale di Leonardo Maria Del Vecchio è stimato in circa 6 miliardi, ma secondo Forbes sarebbe di 4,8 miliardi ed è ancorato essenzialmente alla quota del 12,5% di Delfin, la holding che controlla il 32% del colosso EssilorLuxottica, che però è bloccata dalle liti ereditarie e il cui valore è sceso a causa del crollo in Borsa del titolo. Quest’anno, scrive sempre il giornale di Travaglio, i dividendi si sono fermati quest’anno a 18,75 milioni a testa. Una cifra che rischia di non bastare, specialmente considerando che i fratelli Paola e Luca gli chiedono di onorare una penale da 500 milioni di euro per il mancato acquisto delle loro quote, un’operazione sfumata proprio per la mancanza di credito.

La replica di Leonardo Maria con due tweet

L’imprenditore, però, non ci sta. E con un post su X, dove ha aperto un nuovo account proprio in questi giorni, smentisce le cifre snocciolate dal Fatto Quotidiano e attacca il quotidiano: «Il Fatto Quotidiano parla di 1,3 miliardi di debiti. Falso: 950 milioni, zero rate saltate. I 350 milioni di differenza li aspetto con gioia, magari me li concedono. Chi continua questa propaganda?». In un secondo tweet, l’erede alza il tiro e trasforma lo scontro in una questione squisitamente politica: «Il Fatto parla di debiti. Il punto è un altro. Questo governo avrà chi riporta il capitale in Italia. Prima: nessuno. Nessun governo. Ecco perché brucia».

Il Fatto Quotidiano parla di 1,3 miliardi di debiti. Falso: 950 milioni, zero rate saltate. I 350 milioni di differenza li aspetto con gioia, magari me li concedono. Chi continua questa propaganda?@fattoquotidiano — Leonardo Maria Del Vecchio (@LeonardoMDV_95) September 13, 2026

Il Fatto parla di debiti. Il punto è un altro. Questo governo avrà chi riporta il capitale in Italia. Prima: nessuno. Nessun governo. Ecco perché brucia. — Leonardo Maria Del Vecchio (@LeonardoMDV_95) September 13, 2026

Foto copertina: ANSA/Matteo Corner | Leonardo Maria Del Vecchio arriva al tribunale di Milano