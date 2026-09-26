Ponte sullo Stretto, il direttore tecnico lascia l’incarico. L’addio alla vigilia della ripresentazione della delibera al Cipess

Valerio Mele dal primo ottobre assumerà l'incarico di Chief operating officer in Anas. La società Stretto di Messina: «Incarico condiviso. Il progetto è già pronto per il Cipess»

Dal prossimo primo ottobre il direttore tecnico dello Stretto di Messina, Valerio Mele, «assumerà l’incarico di Chief operating officer alle dirette dipendenze dell’Amministratore delegato di Anas, ruolo di massimo vertice tecnico dell’azienda». Lo rende noto la società Stretto di Messina in un comunicato, spiegando che negli ultimi tre anni Mele «ha acquisito una grande esperienza maturata nella gestione del progetto del ponte sullo Stretto».

Mele lascia alla vigilia dell’istruttoria al Cipess

Il nuovo incarico coincide con l’avvio nei prossimi giorni dell’istruttoria presso il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (Cipess), dopo che la Corte dei conti nell’ottobre del 2025 ha bocciato la prima versione dell’atto sollevando diverse anomalie.

Ma la società precisa che si aprirà una nuova fase per lo sviluppo del progetto. «Il nuovo incarico in Anas è stato deciso e condiviso da tempo e la Stretto di Messina ha già acquisito le risorse tecniche necessarie per la realizzazione del ponte che ha recentemente ottenuto il parere favorevole da parte dell’Art e del CSLLP», conclude la nota.

Foto di copertina: ANSA/CARMELO IMBESI | La zona di Torre Faro (Messina) dove si dovrebbero sviluppare i cantieri del ponte sullo Stretto. Messina, 30 Ottobre 2025