Camilla D’Alessandra: chi è la barista che ha investito un bimbo per vendetta sul padre

È accaduto nel quartiere San Donato a Torino. La 24anne aveva una storia con il padre

Si chiama Camilla D’Alessandra, ha 24 anni e fa la barista a Nichelino la donna che con la sua Panda ha investito suo figlio di 5 anni che stava attraversando la strada insieme al padre. «Era la mia ex, l’ha fatto apposta», avrebbe detto lui secondo il Corriere della Sera. Tutto è accaduto tra le strade del quartiere San Donato a Torino alle 22.30. La Fiat Panda di colore giallo sbanda, colpisce un bambino di cinque anni e va a sbattere contro un’auto in sosta. Poi cerca di andarsene e viene fermata dai passanti.

Camilla D’Alessandra

Il bambino ha riportato ferite guaribili in 40 giorni. Il padre del minorenne è di origini marocchine e di qualche anno più grande di Camilla. I due avevano un rapporto sentimentale. Sabato pomeriggio la 24enne avrebbe iniziato a mandare messaggi all’uomo con lo smartphone. Poi avrebbe cominciato a chiamarlo in maniera insistente. Lui ha risposto: «Lascia perdere per favore, sono con la mia famiglia». Ovvero la moglie, un figlio e la sorellina di quest’ultimo. D’Alessandra ha incontrato per una discussione l’uomo alle 22. A quanto pare gli ha dato due schiaffi. Poi è salita a bordo dell’auto, ha aspettato che l’uomo attraversasse la strada insieme ai due figli e alla moglie e ha colpito.

Lo stalker

Lei è stata fermata poco dopo. «Non ho ancora parlato con la mia assistita – spiega l’avvocato Cristian Scaramozzino – ma, innanzi tutto, bisognerà comunque stabilire se non si tratti di un semplice incidente. Senza la volontà da parte sua di investire nessuno». Ancora: «Il gesto non corrisponde comunque al carattere della ragazza che, anni fa, quando era ancora minorenne trovò il coraggio di denunciare il suo stalker che la tormentò per due anni affrontando anche un processo nel quale l’imputato venne condannato». «La madre di Camilla mi ha riferito che c’era anche un amico assieme a lei», conclude l’avvocato.