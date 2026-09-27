Ultime notizie CarovitaNazionale italianaScuolaUcrainaVladimir Putin
ATTUALITÀInchiesteLavoro e impresaLazioLicenziamentiRoma

Salme fatte a pezzi e gettate nell’ossario per svuotare i loculi, l’orrore nei cimiteri a Roma: sette licenziamenti

27 Settembre 2026 - 10:06 Ettore Ambrosi
cimiteri-roma-sette-licenziamenti
cimiteri-roma-sette-licenziamenti
L'indagine dell'Ama nei cimiteri Flaminio e Maccarese: salme non decomposte ridotte a resti per gli ossari. Cosa prevede la legge e i provvedimenti disciplinari
Google Preferred Site

Sette dipendenti licenziati e altri quattro sospesi per «irregolarità» nelle operazioni cimiteriali. È il risultato dell’indagine interna condotta dall’Azienda Municipale Ambiente (Ama) nei cimiteri Flaminio e Maccarese, i cui esiti sono stati trasmessi agli investigatori e al sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Secondo quanto riferito da Ama, gli accertamenti avrebbero fatto emergere casi in cui alcune salme sarebbero state disseppellite, smembrate e trasferite in un ossario senza che fosse completato il processo di mineralizzazione, cioè la decomposizione dei tessuti del corpo che porta, al termine del processo, alla prevalenza della componente ossea.

Il sospetto degli investigatori 

L’ipotesi al vaglio degli investigatori – scrive la Repubblica – è che alcuni lavoratori possano aver chiesto denaro per attestare falsamente l’avvenuta mineralizzazione di salme che invece non avevano completato il processo di decomposizione, così da procedere al loro trasferimento negli ossari. Gli accertamenti avrebbero comunque già documentato alcuni episodi nei quali salme non ancora completamente mineralizzate sarebbero state trattate come se lo fossero, in violazione delle procedure previste.

Cosa prevede la legge su esumazioni e ossari

La normativa stabilisce tempi e procedure precise per la gestione delle salme. Nel caso della tumulazione, l’estumulazione ordinaria avviene alla scadenza del periodo previsto dalla concessione. Se la salma risulta completamente mineralizzata, i resti possono essere raccolti in una cassetta ossario; se invece il processo di decomposizione non è completato, è necessario procedere con un’ulteriore operazione cimiteriale, come una nuova inumazione, la cremazione o la ritumulazione.

Ti potrebbe interessare

Nel caso delle inumazioni, il regolamento di Roma prevede invece l’esumazione ordinaria dopo dieci anni. Al termine di questo periodo, i resti completamente mineralizzati vengono raccolti e collocati nell’ossario comune, mentre le salme non ancora decomposte devono essere nuovamente sistemate nel campo di inumazione. La riduzione dei resti in una piccola cassetta ossario consente alla famiglia di liberare lo spazio occupato dalla precedente sepoltura e, di conseguenza, di evitare i costi legati al mantenimento della salma nella sistemazione originaria.

I provvedimenti disciplinari

Ama precisa che i provvedimenti disciplinari sono stati adottati tenendo conto dei diversi livelli di responsabilità individuati nell’ambito dell’indagine interna. L’azienda ha inoltre annunciato la trasmissione degli atti all’Autorità giudiziaria e al sindaco di Roma, in conformità con quanto previsto dal Regolamento di polizia mortuaria, per gli eventuali ulteriori accertamenti di competenza.

Foto copertina: PEXELS / GEERT ROZENDOM | Immagine generica dell’ingresso di un cimitero

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Risponde con «ok» sul cellulare e perde 120mila euro. La truffa a un parroco di Altamura, la procura di Bari apre un’inchiesta

2.

«Noi chiusi in casa da giorni a drogarci», la confessione del 26enne che ha ucciso Fabio Colapietro: «Volevamo buttare i resti nel fiume»

3.

Il giallo di Fabio Colapietro fatto a pezzi e trovato nel bagno di una prof: chi è Nicole Formichetti e cosa sappiamo sull’omicidio di Torino

4.

Ponte sullo Stretto, il direttore tecnico lascia l’incarico. L’addio alla vigilia della ripresentazione della delibera al Cipess

5.

Jesolo, affitta l’appartamento a sei turisti e si ritrova 2 mila euro di danni: perché Airbnb gli ha negato il rimborso

leggi anche
firenze-salma-cremata-errore-obitorio
ATTUALITÀ

Scambio di salme all’obitorio di Firenze, Leonardo Bonazzi cremato per errore. La scoperta poco prima del funerale

Di Alba Romano
Pamela Genini, simulazione carabinieri
ATTUALITÀ

«Bastava una persona», la salma di Pamela Genini e il test dei carabinieri: cosa svelano le manovre al cimitero – Il video

Di Giovanni Ruggiero
Furti d'auto a Cerignola
ATTUALITÀ

Ladri di auto sì, ma con le ferie e lo stipendio. Il welfare della banda di Cerignola: la concorrenza sui weekend liberi e le offerte di lavoro

Di Giovanni Ruggiero
cimitero maggiore milano ok
ATTUALITÀ

Milano, il sistema dei furti sui cadaveri: «Dite ai parenti di uscire e svuotate i cassetti». Così venivano svaligiate le case dei morti

Di Cecilia Dardana
furto-salme-cadaveri-milano
ATTUALITÀ

Rubavano gioielli d’oro dalle salme dei morti: indagati sei dipendenti del Comune di Milano

Di Ugo Milano