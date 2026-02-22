Ultime notizie Festival di SanremoGiorgia MeloniOlimpiadi 2026ReferendumTrapianti
ATTUALITÀFurtiInchiesteLombardiaMilano

Milano, il sistema dei furti sui cadaveri: «Dite ai parenti di uscire e svuotate i cassetti». Così venivano svaligiate le case dei morti

22 Febbraio 2026 - 21:50 Cecilia Dardana
embed
cimitero maggiore milano ok
cimitero maggiore milano ok
Sette dipendenti del Comune di Milano rischiano il rinvio a giudizio per furto e ricettazione: gioielli sfilati dai corpi e contanti rubati nelle case dei defunti mentre i parenti venivano fatti allontanare con una scusa. La confessione di un indagato svela il sistema al Cimitero Maggiore

Un meccanismo cinico, rodato e protetto da un muro di omertà. Al Cimitero Maggiore di Milano e nelle stanze dell’obitorio civico, un gruppo di dipendenti comunali avrebbe trasformato il trasporto delle salme in un’occasione per fare cassa, depredando i morti di gioielli, fedi e contanti. Sette operai, di età compresa tra i 31 e i 60 anni, rischiano ora il processo: il pm Antonio Cristillo ha formulato la richiesta di rinvio a giudizio per accuse che vanno dal furto alla ricettazione, fino al favoreggiamento. Le indagini della Polizia Locale descrivono un contesto degradato, segnato da un «clima di reticenza e omertà, che regna tra i dipendenti dell’obitorio civico». Un silenzio ferreo, rotto solo dalle confessioni di chi ha deciso di collaborare e dalle ammissioni di uno degli indagati.

Il trucco per svuotare le case: «Ci lasciano soli perché l’odore è devastante»

Il modus operandi era quasi sempre lo stesso. Quando la squadra arrivava nelle abitazioni dei defunti, scattava la messa in scena per allontanare i testimoni. Uno degli imputati, oggi dimissionario, ha ricostruito la tecnica davanti agli investigatori della Squadra Interventi: «Quando entri negli appartamenti, dici ai parenti di andare nell’altra stanza, perché la movimentazione della salma è brutta da vedere. Si aprono armadi e cassetti». Approfittando del dolore e dello shock dei familiari, gli operai avrebbero fatto man bassa di portagioie e portafogli. Nemmeno la presenza delle forze dell’ordine sembrava fermarli: «Anche se ci sono i carabinieri, spesso ci lasciano soli perché l’odore è devastante».

I soldi sotto il materasso e l’oro venduto per pochi euro

Dagli atti emerge un episodio emblematico avvenuto in un’abitazione a Rogoredo. Mentre i dipendenti spostavano un corpo, dal letto sarebbe spuntato un piccolo tesoro: «In una casa a Rogoredo eravamo in tre, i due colleghi con me hanno aperto un portagioie e hanno preso due anelli; una volta, quando io non c’ero, sono tornati con il portafoglio gonfio di soldi, caduti togliendo la salma dal materasso». I proventi venivano spartiti immediatamente — in un caso si parla di 1.100 euro a testa — mentre l’oro finiva in vari Compro Oro della provincia, dove i controlli sui documenti erano spesso inesistenti. In un caso, un orecchino sfilato a un cadavere nel salone di osservazione dell’obitorio fruttò appena una manciata di spiccioli: «L’ho rivenduto in viale Corsica, le dico anche la cifra: 37 euro».

«Onesti siamo meno della metà»

Nonostante la compattezza del gruppo, alcuni colleghi hanno iniziato a parlare, descrivendo l’obitorio come un luogo dove «siamo in 28 là dentro, ma non tutti onesti». Un testimone ha indicato i leader del giro come «brutte persone» da cui molti temevano ritorsioni, ammettendo sconsolato: «Onesti direi che siamo meno della metà». Attualmente, quasi tutti gli indagati sono stati trasferiti ad uffici amministrativi lontani dai servizi cimiteriali, in attesa dell’udienza preliminare fissata per martedì.

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Il bambino dal cuore bruciato è morto. La madre: «Una fondazione in sua memoria». Meloni: «L’Italia intera si stringe nel dolore»

2.

Posata l’ultima torre sulla Sagrada Familia: ora è la chiesa più alta del mondo – Il video

3.

Il ghiaccio secco, il trapianto e l’Ecmo: cosa rischiano i medici indagati per la morte di Domenico, il bimbo dal cuore bruciato

4.

Padre Tortorella, che ha accompagnato i genitori di Domenico fino alla fine: «È morto tra le lacrime dei genitori. È una triste storia, una storia brutta»

5.

Rogoredo, Cinturrino inguaiato da un collega: «Mi mandò in commissariato a prendere il suo zaino»

leggi anche
Carabinieri di spalle
ATTUALITÀ

Travolse e uccise lo zio di Laura Pausini, ora è stato arrestato mentre tentava di rubare dal fioraio nella stessa strada dell’incidente

Di Ygnazia Cigna
roberta bruzzone derubata stazione roma
ATTUALITÀ

A Roberta Bruzzone rubano il cellulare, scatta l’allarme della criminologa alla stazione Termini: la svolta e i ringraziamenti alla polizia

Di Alba Romano
Carabinieri di spalle
ATTUALITÀ

Beccato a 90 anni mentre ruba nel negozio, la prima foto segnaletica nel 1974: il segreto della longevità del ladro Jesus

Di Giulia Norvegno
bancomat esplosione napoli
ATTUALITÀ

Fanno esplodere il bancomat ma non riescono a rubare il denaro: il colpo fallito a Napoli

Di Alba Romano