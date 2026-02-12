Fanno esplodere il bancomat ma non riescono a rubare il denaro: il colpo fallito a Napoli

I banditi hanno piazzato in mezzo alla strada le vetture in sosta per garantirsi la fuga

Hanno fatto esplodere lo sportello bancomat. Ma senza riuscire a estrarre le cassette contenenti il denaro. È successo nella notte a Napoli, in via Domenico Minichino 14. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli. Non ci sono stati feriti. Per garantirsi una fuga più agevole i malviventi hanno forzato alcune autovetture in sosta per piazzarle in maniera tale da bloccare le forze dell’ordine. Durante la fuga hanno cosparso la strada con dei chiodi. Indagini in corso per chiarire dinamica e identificare i responsabili.