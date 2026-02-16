A Roberta Bruzzone rubano il cellulare, scatta l’allarme della criminologa alla stazione Termini: la svolta e i ringraziamenti alla polizia

Il racconto della psicologa sui social: «Sono riusciti a rintracciare il soggetto che mi aveva sottratto il cellulare in tempo zero, efficacia impeccabile»

Prima la paura, poi il sollievo. La criminologa Roberta Bruzzone è stata derubata alla stazione Termini di Roma, ma grazie all’intervento delle forze dell’ordine è riuscita, nel giro di poche ore, a rintracciare l’autore del furto e rimpossessarsi della refurtiva. A raccontare l’episodio è la stessa Bruzzone, nota ai più per le sue frequenti comparse in tv nelle vesti di esperta di criminologia. «Un sentito e doveroso ringraziamento alla squadra di PG della Polizia Ferroviaria del Compartimento di Polizia Ferroviaria di Roma Termini», scrive in un post pubblicato su Instagram.

Il ringraziamento alla polizia

«In tempo zero», spiega la criminologa, «sono riusciti a rintracciare il soggetto che mi aveva sottratto il cellulare, a recuperare il dispositivo e a restituirmelo con un’efficacia operativa che definire impeccabile è poco. Professionalità, tempestività, coordinamento: un lavoro di squadra esemplare, svolto con discrezione ma con una determinazione che fa davvero la differenza». Bruzzone poi aggiunge: «Mi avete letteralmente cambiato il corso della giornata e non è un modo di dire. Grazie per quello che fate ogni giorno, spesso lontano dai riflettori ma con un impatto concreto e decisivo nella vita delle persone».

Foto copertina: ANSA/Ettore Ferrari | La criminologa Roberta Bruzzone durante il programma televisivo Rai “La vita in diretta”