Bélen Rodriguez soccorsa e portata in ospedale dopo una richiesta di aiuto a Milano

La conduttrice e l'allarme in zona Brera: uno dei residenti chiama il 112. Lei apre la porta dopo l'arrivo dei vigili del fuoco

Bélen Rodriguez è stata soccorsa e portata in ospedale poco dopo le 7 di mattina di ieri, lunedì 25 maggio. A scriverlo è il Quotidiano Nazionale, che parla di un allarme in un palazzo di cinque piani in zona Brera sentito dai vicini. «Aiuto, aiutatemi», è il grido che arrivava dalla finestra del bagno affacciata nel cortile interno. Uno dei residenti ha chiamato il 112 e la conduttrice tv è stata trasportata in codice giallo sull’ambulanza qualche ora dopo. Marìa Bélen Rodriguez, 41 anni, showgirl di nazionalità argentina, era in casa chiusa a chiave. Secondo il quotidiano quando ha capito che i pompieri stavano forzando la porta ha deciso di aprirla.

Bélen Rodriguez e l’alterazione psicofisica

Chi ha visto Rodriguez ha detto che si trovava in stato di alterazione psicofisica. La polizia ha anche chiuso la circolazione nella strada a senso unico in cui si trova lo stabile per evitare che il traffico intralciasse l’operazione di soccorso. Secondo il racconto del quotidiano Bélen ha avuto un malessere e per questo è stata portata in un ospedale. E alla fine l’intervento dei vigili del fuoco non è servito. Rodriguez aveva fatto parlare di sé nel novembre 2025, quando aveva evidenziato qualche problema di espressione durante il festival di Vanity Fair e in alcuni filmati postati su TikTok.

Successivamente aveva spiegato in un video su Instagram: «Non ho mai fatto un segreto di aver sofferto di attacchi di panico e depressione. Ne ho avuti, nella vita, uno dopo l’altro. L’altra sera, prima dell’intervista, ero senza i bambini e ho preso un calmante, poi un altro e poi un altro. Ovviamente, il risultato è stato un rincog… importante».

Il precedente

E ancora: «Non è facile riuscire ad accettarsi con queste fragilità, soprattutto quando fai un lavoro pubblico e la tua fragilità può diventare anche una presa in giro per chi utilizza questo materiale in modo inadeguato». Intanto secondo alcuni siti di gossip Bélen sarebbe stata coinvolta in due incidenti stradali senza feriti. Provocati da un suv intestato a una società. Qualcuno avrebbe anche scattato una foto alla conduttrice. Tutto sarebbe avvenuto in serata sabato: un Defender Land Rover avrebbe colpito lo specchietto di un’auto in via Melzi d’Eril, a due passi dall’Arco della Pace. Subito dopo avrebbe urtato uno scooter e altre tre auto in via San Marco, sempre in zona Brera. Tutti gli incidenti si sono chiusi senza vittime. La polizia sta facendo accertamenti sul Land Rover.