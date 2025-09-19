Stefano De Martino, lite al ristorante con Caroline Tronelli: «Lei se n’è andata. Da sempre gelosa di Belen». La sfuriata dopo i video intimi rubati

Il conduttore di “Affari tuoi”, dopo il caso ancora aperto dei video intimi rubati, si trova a gestire il primo screzio interno alla coppia. Nel bel mezzo di una battaglia di ascolti

La sfida (per il momento retta a fatica) con La ruota della fortuna, gli audio e i video intimi rubati e diffusi illecitamente in rete, e ora una presunta lite con la compagna Caroline Tronelli. La ripresa dei lavori dopo la calda estate poteva andare sicuramente meglio per Stefano De Martino. Quello che sembrava un amore fiammante, tanto da far dimenticare la storia con Belen Rodriguez al conduttore di Affari tuoi, sembra faticare a reggere l’attenzione mediatica e mostra le prime crepe.

Il momento «un po’ difficile» di De Martino

A confermare l’episodio della lite, tra l’altro avvenuta in pubblico in un ristorante romano, è stato Andrea Biavardi, direttore della rivista Oggi, durante un’ospitata a La volta buona su Rai1. «La battaglia degli ascolti si vince e si perde come nelle partite di calcio, ma Stefano De Martino adesso è in un momento un po’ difficile», ha rivelato. «Abbiamo registrato la sua prima vera lite con Caroline Tronelli».

Il litigio nel locale e i veleni con Belen

Lo scontro sarebbe avvenuto in un locale in zona Prati. E se per una delle coppiette più paparazzate degli ultimi mesi si pensa subito a qualche piccolo screzio, Biavardi ci ha tenuto subito a specificare l’esatto opposto: «Lei a un certo punto si è alzata e se n’è andata». Secondo Dagospia, argomento di questi malumori sarebbe ancora Belen, ex moglie di De Martino e madre del figlio Santiago. Un ostacolo superabile?