Stefano De Martino scopre online i video intimi con la fidanzata Caroline Tronelli: hackerato il sistema di videosorveglianza in casa

Presentato un esposto alla procura di Roma. Il filmato finito su un portale che raccoglie i circuiti interni delle case private in tutto il mondo. E l'inchiesta rischia di allagarsi

In rete circola un filmato intimo tra Stefano De Martino e la compagna Caroline Tronelli. Immagini rubate dal sistema di videosorveglianza dell’appartamento romano di lei, usato per tutelarsi dai furti. Secondo quanto riporta Repubblica De Martino ha denunciato tutto alla procura di Roma, contattando anche la polizia di Porto Cervo, dove il volto Rai è in vacanza. Nell’esposto si parla di «atteggiamenti amorosi» tra i due. Immagini hackerate e finite su un portale che raccoglie migliaia di riprese simili, probabilmente rubate da camere da letto di tutto il mondo: Colombia, Iran, Turchia, Stati Uniti ma anche Italia. Nel filmato è anche indicato il nome della città da cui è stato rubato: da Catanzaro fino a Milano.

Come De Martino ha scoperto di esser filmato a sua insaputa

Il presentatore ha scoperto il tutto il 9 agosto, quando è stato contattato da «utenti anonimi». Nell’esposto riporta che il sistema di allarme installato in casa della compagna Caroline era collegato a un modem Sky, a sua volta connesso alla rete Tim. Quando hanno scoperto tutto la coppia ha ingaggiato un investigatore privato, scoprendo che il video era stato caricato su più siti. Rimosso, ha poi iniziato a circolare su Telegram. Mentre su Facebook sono comparsi post che scherniscono anche il figlio minore di De Martino. Secondo quanto riporta Repubblica la coppia, tramite l’avvocato Sergio Pisani, ha fatto anche sapere che gli eventuali risarcimenti saranno devoluti in beneficenza, a favore dei bambini e per iniziative contro il cyberbullismo.



Interviene il Garante della privacy e le indagini rischiano di allagarsi

Sulla vicenda è intervenuto anche il Garante della privacy che ha disposto «l’immediata limitazione definitiva del relativo trattamento». L’Autorità spiega che ha «adottato un provvedimento di avvertimento circa il carattere presumibilmente illecito di ogni eventuale ulteriore diffusione dei medesimi filmati». Anche perché, sembra ormai chiaro, dalla denuncia di De Martino le indagini potrebbero arrivare a colpire altre persone, centinaia di vittime finite inconsapevolmente nel portale e riprese a loro insaputa.