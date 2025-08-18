Incassi dimezzati, guadagni polverizzati, ma ora i Maneskin torneranno insieme. E nell’avventura da solista Victoria ha stracciato Damiano

Perde il primato nella classifica della musica italiana la Maneskin Empire Srl. Colpa della separazione temporanea dalla band di David e De Angelis. Con performance, a conti fatti, ben diverse...

La separazione, non si sa quanto temporanea – fra Damiano David, Victoria De Angelis e i Maneskin ha fatto parecchio male ai conti della band rock italiana più famosa nel mondo. Se con tutti ancora uniti nel 2023 la società che gestiva i loro diritti musicali, la Maneskin Empire srl, aveva scalato la classifica della musica in Italia salendo al primo posto con un fatturato di 18,663 milioni di euro, nel 2024 gli affari si sono più che dimezzati, con incassi di 8,5 milioni di euro, perdendo quindi oltre 10 milioni di euro di ricavi in un anno. E nonostante un taglio deciso alle spese per servizi (e al debito) anche il risultato finale della società ha chiuso con un utile di 423.507 euro, un terzo del guadagno di 1,419 milioni di euro incassato l’anno precedente prima della separazione fra Damiano, Victoria e il resto della band. Anche le disponibilità liquide sui conti della Maneskin Empire sono scese sensibilmente da 8,3 a 2,04 milioni di euro.

Papà De Angelis, manager della band: «Tornano insieme fra fine 2025 e il 2026»

Secondo l’amministratore unico della società della band rock, Alessandro De Angelis, che è il papà di Victoria, la bassista fondatrice del gruppo, «nel corso dell’esercizio 2024 l’andamento dell’attività e la riduzione del volume di affari è stato legato alla ridotta attività live e delle rappresentazioni dal vivo». La società, spiega infatti il manager-papà, «detiene il marchio Maneskin avendo facoltà di concedere lo stesso a terzi per finalità commerciali nonché ai fini della promozione dei Maneskin; detiene il diritto di organizzare, gestire, utilizzare direttamente e/o tramite terzi aventi causa i diritti di immagine e di pubblica esecuzione del gruppo Maneskin». Però papà De Angelis annuncia nella sua relazione di bilancio che i Maneskin (non è chiaro in che formazione), riprenderanno a calcare i palcoscenici dei concerti probabilmente nell’ultimo trimestre 2025, sicuramente con un tour nel 2026.

Da solista Victoria ha guadagnato 10 volte più di Damiano

Sia Damiano che Victoria hanno tentato la carriera da solisti, entrambi fondando una propria società di gestione dei diritti musicali nel 2023, lasciando una piccola quota lui al fratello e lei proprio al papà. E anche se da osservatori uno immaginerebbe l’esatto contrario, ad avere avuto più successo secondo i dati di bilancio è stata lei, la bassista dei Maneskin che è riuscita nel primo anno a incassare una volta e mezzo lui. La Davic srl di Victoria, infatti, ha fatturato nel 2024 già 1.842.997 euro ottenendo un utile di 167.120 euro. La società da solista di Damiano, la Humans 23 srl, si è fermata a 1.205.763 di ricavi annuali che hanno portato a un guadagno di appena 15.283 euro, dieci volte inferiore a quello della amica e collega della band rock.