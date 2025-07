Damiano David e i Maneskin: «Torneremo quando ci saremo riposati»

Sul gruppo: «Ora conosco meglio i miei bisogni, e so che loro conoscono meglio i loro. Siamo cresciuti. Insieme, possiamo comunicare meglio e rendere tutto più fattibile e sano»

Damiano David è a Malta per l’edizione 2025 dell’Isle of Mtv. In un colloquio con La Stampa parla dei Maneskin, mentre qui lo accompagna la fidanzata Dove Cameron. Il suo album d’esordio è Funny Little Fears. «Ho avuto davvero molto spazio per sperimentare e trovare il mio sound. La parola chiave è stata provare cose diverse, raccontare anche le parti più fragili della mia storia», dice a La Stampa. E sul gruppo: «Ora conosco meglio i miei bisogni, e so che loro conoscono meglio i loro. Siamo cresciuti. Insieme, possiamo comunicare meglio e rendere tutto più fattibile e sano».

Dietro le quinte

Nel colloquio con Luca Dondoni il cantante dice che non ha intenzione di dire addio ai Maneskin: «Questa canzone è l’ultima della scaletta ma non vi fate ingannare dal titolo: non ha nulla a che vedere con la situazione attuale. Semplicemente volevo dire delle cose che sentivo». Poi spiega al New Musical Express: «Per tornare a suonare insieme dobbiamo essere tutti ben riposati. Penso che la prima cosa che facciamo debba essere qualcosa che sentiamo davvero dentro, e che non sembri affatto un lavoro fatto per forza. Questo è lo scenario ideale». E ancora: «È la mia prima volta qui, sono felice e curioso di vedere come reagisce la gente. Malta ha energia, storia e un pubblico caldo. Perfetta per iniziare un viaggio lunghissimo che mi porterà in 34 città tra America, Europa e Asia sto preparando parecchie sorprese».

Il disco

Infine, sull’album: «Quando ho iniziato a lavorare al disco, sapevo che non avrei potuto farcela in Italia, perché sono bloccato nelle mie dinamiche quotidiane e avevo bisogno di un posto dove ricominciare da capo. L. A. non era del tutto sconosciuta, ma avevo ancora tutto da scoprire. È stato questo compromesso tra due cose che mi ha permesso di sentirmi davvero a mio agio, ma allo stesso tempo mi sono dovuto sforzare di uscire dalla mia zona di comfort e incontrare nuove persone».