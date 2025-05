Damiano David e le martellate in testa nello show giapponese, che cosa ci faceva in Tv l’ex Maneskin in ginocchio col caschetto – Il video

L'ex frontman dei Maneskin si è anche esibito con il suo singolo «Zombie lady» davanti al pubblico giapponese. Ma non è per quella performance che la sua ospitata è diventata virale sui social

Damiano David è finito anche in uno show della Tv giapponese, dove si è cimentato in una specie di gioco della morra. L’ex frontman dei Maneskin è stato ospite di un game show che si chiama «DayDay» sull’emittente Ntv. L’artista si è anche esibito con il suo singolo «Zombie lady». Ma non è per quello che il video della sua ospitata è diventato virale.

Il gioco col martello e il caschetto sulla Tv giapponese

Messo in ginocchio davanti a uno dei conduttori, a Damiano è stato affidato un caschetto per la testa e un martello di gomma. Così come al suo avversario da battere. È quindi partito il gioco della morra, in cui pare che l’artista romano si sia difeso egregiamente. Dopo un primo round in cui ha rischiato di beccare qualche martellata in testa, Damiano si è preso la rivincita non solo segnando il punto vincente ma anche dando una bella martellata al conduttore dello show.