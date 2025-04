Eurovision Song Contest: quante volte l’ha vinto l’Italia nella storia

L’Italia è pronta per sfidare gli altri trentasei concorrenti all’Eurovision Song Contest. Dal 13 al 17 maggio 2025, lo storico festival europeo, organizzato per la prima volta a Lugano nel 1956, tornerà in Svizzera, a Basilea, per la sua 69esima edizione. Sono state tre le occasioni in cui il nostro Paese è riuscito a conquistare il gradino più alto del podio: nel 1964 Gigliola Cinquetti con Non ho l’età (per amarti), nel 1990 Toto Cutugno ha vinto il contest con Insieme:1992 e nel 2021 i Maneskin hanno ottenuto il primo posto con Zitti e Buoni. Quest’anno, la kermesse europea vedrà il cantautore toscano Lucio Corsi con il brano Volevo essere un duro sfidare i concorrenti delle altre nazioni in gara.



L’Italia è già pronta per la finale. Come da regolamento, i cosiddetti Big Five – Francia, Germania, Italia, Spagna e Regno Unito – sono automaticamente qualificati, insieme alla Svizzera, Paese ospitante e vincitore della scorsa edizione. Tutte le altre 31 nazioni partecipanti, suddivise in due semifinali il 13 e il 15 maggio 2025, dovranno guadagnarsi l’accesso alla finale attraverso il televoto del pubblico. I dieci artisti più votati in ciascuna semifinale avanzeranno alla serata conclusiva che sarà il 17 maggio, con un totale di 26 finalisti. Coloro che conquisteranno il posto avranno l’opportunità di ospitare nel proprio paese l’edizione successiva dell’Eurovision, come è successo all’Italia nel 1965 a Napoli, nel 1991 a Roma e nel 2022 a Torino. Ecco tutti i vincitori italiani della storia del festival europeo.