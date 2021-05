Eurovision 2021, la finalissima di Rotterdam: i Maneskin ancora in cima alla lista dei favoriti per la vittoria

«Non succede, ma se succede…» è il leitmotiv che ha accompagnato i Maneskin e la delegazione italiana nelle ultime ore prima della finalissima dell’Eurovision Song Contest 2021. La band romana vincitrice dell’ultimo Festival di Sanremo con la loro Zitti e buoni è data per favoritissima dai bookmakers. E ha già vinto il premio come Miglior testo della kermesse europea.

I favoriti per la vittoria dell’Eurovision 2021

Con il passare delle ore, il cerchio dei favoriti si è sempre più delineato. Non mancano di certo alcune sorprese rispetto alle previsioni degli scorsi giorni, sebbene la gara sia ancora in corso e le votazioni non sono ancora chiuse. Subito dopo i Maneskin, al secondo posto del podio degli scommettitori si piazza la maltese Destiny con Je me casse, mentre la medaglia di bronzo andrebbe a Voilà della francese Barbara Pravi. Ma ci sono alcuni “outsider” che insidiano sempre più il potenziale podio: gli ucraini Go_A con l’iponotica Shum (il brano, nelle ultime 24 ore, è entrato nella Top 5 dei brani più virali su Spotify a livello mondiale), lo svizzero Gjon’s Tears con Tout l’Univers, gli islandesi Daði Freyr con 10 years e la rappresentante della Repubblica di San Marino, Senhit con Adrenalina.

La scaletta della finale dell’Eurovision 2021

Gli artisti in gara si esibiranno in questo ordine durante la finale:

Cipro – Elena Tsagrinou – El Diablo

Albania – Anxhela Peristeri – Karma

Israele – Eden Alene – Set me free

Belgio – Hooverphonic – The Wrong Place

Russia – Manizha – Russian Woman

Malta – Destiny – Je me casse

Portogallo – The Black Mamba – Love is on my side

Serbia – Hurricane – Loco Loco

Regno Unito – James Newman – Embers

Grecia – Stefania – Last Dance

Svizzera – Gjon’s Tears – Tout l’Univers

Islanda – Daði Freyr – 10 years

Spagna – Blas Cantó – Voy A Quedarme

Moldavia – Natalia Gordenko – Sugar

Germania – Jendrik – I don’t feel hate

Finlandia – Blind Channel – Dark Side

Bulgaria – Victoria – Growing Up Is Getting Old

Lituania – The Roop – Discoteque

Ucraina – Go_A – Shum

Francia – Barbara Pravi – Voilà

Azerbaigian – Efendi – Mata Hari

Norvegia – Tix – Fallen Angel

Paesi Bassi – Jeangu Macrooy – Birth of a new age

Italia – Maneskin – Zitti e buoni

Svezia – Tusse – Voices

San Marino – Senhit – Adrenalina

