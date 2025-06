«Sei un po’ boomerone». Fedez trascina Renzi nel suo podcast e lo percula: ecco come ha reagito il leader di Italia Viva – Il video

Matteo Renzi, ex presidente del Consiglio e leader di Italia Viva, è stato ospite di Fedez e Mr. Marra a Pulp Podcast, regalando agli ascoltatori un mix di ricordi personali, battute ironiche e qualche riflessione sulla politica passata e futura

Un incontro surreale, a tratti comico, tra politica e intrattenimento. Matteo Renzi, ex presidente del Consiglio e leader di Italia Viva, è stato ospite di Fedez e Mr. Marra a Pulp Podcast, regalando agli ascoltatori un mix di ricordi personali, battute ironiche e qualche riflessione sulla politica passata e futura. Nella breve clip che promuove l’uscita dell’intera puntata, domani alle 14, si intuisce il tono scherzoso e leggero: «My English is not very good, but I can discuss in English with you (il mio inglese non è molto buono, ma possiamo discutere in inglese, ndr)», dice Renzi a Fedez, che lo provoca: «La Meloni è più brava». «Anche Vannacci», gli fa eco Mr. Marra tra le risate di tutti.

Il siparietto tra Renzi, Fedez e Mr. Marra

La conversazione va avanti con riferimenti ironici che lo stesso ex premier incassa bonariamente. Non mancano momenti di autocelebrazione: «Ho portato il PD al risultato massimo della storia italiana degli ultimi 60 anni. Nemmeno lo zio Silvio…», afferma Renzi, prima che Fedez chiuda il siparietto con un commento lapidario: «Come flexa Renzi, raga». Poi il confronto improbabile tra il politico e Justin Bieber diventa subito il pretesto per immaginare un titolo ironico per un futuro libro: Tra Icaro e Justin Bieber. «E se Renzi dovesse tornare al governo?», gli chiede Mr. Marra. La risposta, secca e teatrale, arriva pronta: «Legge e ordine». «Sapete chi l’ha detto “Legge e ordine”?», chiede Renzi. «Il Duce?», ironizzano gli intervistatori.