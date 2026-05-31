Settimana difficile: male Sal Da Vinci, malissimo Noemi. E persino Valeria Marini si è messa a cantare. Per fortuna ci sono Salmo, i Ministri e Tormento con Ernia. Le recensioni

Il caldo si fa più intenso, cominciano ad aprirsi i primi ombrelloni in spiaggia, così alla discografia tocca adeguarsi. Via così alla stagione dei featuring, alcuni ottimi, come Salmo che porta Gabry Ponte nel recinto del decente, molto divertente il pezzo che mette insieme Guè, TonyPitony e Shablo, una chiccheria quello che mette insieme Tormento ed Ernia. Non è un featuring, è più la chiusura di un cerchio, deliziosa, quella di Maria Antonietta e Colombre, bene anche il lavoro che fa Elasi su Patty Pravo, magnifico il ritorno dei Santi Francesi, un colpo di tacco il singolo di Malika Ayane. Note stonate della giornata: Raf non centra il pezzo, Niccolò Filippucci si prostra dinanzi alle esigenze dell’industria, Federica Abbate non buca, buca invece nettamente Noemi, nel senso che questo tentato tormentone è un disastro biblico. Nella lista di questa settimana anche Valeria Marini e Francesco Salvi, a dimostrazione di quello che lo starsytem pensa della musica, territorio ormai aperto a tutti. Passando alla sezione dischi: i Ministri rievocano vecchi bellissimi brani, MadMan si conferma rapper di prima scelta, morbido e gustoso il disco di Brusco, bene Baltimora e, a sorpresa, bene anche 18K. Male invece Sal Da Vinci, tra pop ruffiano e neomelodico furbetto. Chicca della settimana: il bellissimo singolo di Patrizia Laquidara e El Coco, si intitola Ti saluto con la mano. A voi tutte le recensioni alle nuove uscite italiane della settimana.