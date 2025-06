«Senti il profumo di quest’erba Maurizio…». Fedez trascina Gasparri nel suo podcast e lo sfotte: la reazione del senatore di Forza Italia – Il video

Dopo tanti scontri, Fedez e Gasparri fanno quasi coppia fissa. Prima il rapper ha accettato l'invito al congresso dei giovani di Forza Italia. Poi il senatore è finito nel suo podcast, tra provocazioni e ricordi di Berlusconi. A officiare l'incontro ancora una volta il mediatore Giuseppe Cruciani

«Senti il profumo Maurizio, è californiana» dice Fedez davanti a Maurizio Gasparri, che ha pagato pegno con la partecipazione al Pulp podcast del rapper, dopo l’invito accettato al congresso dei giovani di Forza Italia. Fedez ha provato a provare il senatore mettendogli davanti una piccola scatola con marijuana e sorridendo gli ha detto: «È totalmente illegale, la compro da uno spacciatore». E poi Fedez si è messo a prepararsi una canna sotto gli occhi di Gasparri.

Fedez e il «messaggio sbagliato»

«La droga fa male, tutte le droghe fanno male», ha risposto Gasparri, da sempre contrario a ogni tipo di legalizzazione delle sostanze stupefacenti. E non si è limitato al rimprovero: ha consegnato al conduttore un fascicolo contenente «i dati della comunità Incontro sui danni della droga», sottolineando come «quello che dice Fedez è un messaggio sbagliato» e invitando «a non seguirlo».

I debiti di Forza Italia e le garanzie Berlusconi

Durante la trasmissione, Gasparri ha risposto anche a domande sui costi di Forza Italia e sulla situazione finanziaria attuale. Il senatore non si è tirato indietro, parlando della questione del debito del partito fondato da Silvio Berlusconi: «Il debito storico di 99 milioni che si è formato dal ’94 fino alla scomparsa di Silvio Berlusconi noi non siamo in grado di ripagarlo: c’era una fideiussione, una garanzia di Berlusconi, il cui patrimonio vale molto di più e i familiari si sono fatti carico di questa garanzia». Gasparri ha precisato il rapporto con la famiglia del fondatore del partito: «Abbiamo affetto» nei loro confronti, ma «non abbiamo alcun condizionamento nella nostra attività politica».