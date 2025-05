Fedez super-ospite al congresso di Forza Italia Giovani. Gasparri: «Ci ho parlato di disagio giovanile»

Il capogruppo al Senato del partito brucia l'annuncio social: «Da lui mi dividono molte cose, ma ultimamente ha maturato riflessioni interessanti»

Sarà Fedez il super ospite del congresso nazionale di Forza Italia Giovani preannunciato dal partito con un post sulla loro pagina Instagram. L’account ufficiale aveva già iniziato a creare la suspence pubblicando solo una Silhouette, ma a bruciare tutti sul tempo è stato il capogruppo di FI in Senato, Maurizio Gasparri: «Con Fedez abbiamo parlato di disagio giovanile, in passato con lui abbiamo avuto anche delle polemiche, ci siamo confrontati e sabato posso annunciare che sarà ospite del congresso dei giovani di Forza Italia». Gasparri lo ha annunciato intervenendo alla “Maratona Bullismo” in corso al Palazzo dell’Informazione dell’Adnkronos a Roma, in cui viene presentato il primo rapporto dell’Osservatorio nazionale bullismo e disagio giovanile. «L’abbiamo invitato, credo che venga. Da Fedez mi dividono molte cose, ha avuto stili di vita anche discutibili, ma ultimamente lui ha maturato molte riflessioni sul disagio giovanile» ha concluso. La notizia sarà ufficializzata durante la conferenza stampa del partito in diretta su YouTube. Al momento l’artista non ha ancora confermato. In una conferenza in Senato del novembre 2024, commentando uno scontro avvenuto nella trasmissione radiofonica “la Zanzara”, Gasparri aveva definito Fedez un «Personaggio infimo».