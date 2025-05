L’accusa di Bonelli alla Camera: «L’Italia ha ospitato le esercitazioni degli F35 israeliani, che poi tornano a bombardare Gaza»

Nel corso del question time l'accusa del leader dei Verdi: «È successo a Foggia alcune settimane fa»

L’occasione è il question time di oggi alla Camera e il tema, ancora una volta è Gaza e il ruolo dell’Italia nei rapporti con Israele, come già accaduto in mattinata con l’informativa urgente di Antonio Tajani. Angelo Bonelli, capogruppo dei Verdi, chiede al governo (risponde Luca Ciriani ma la competenza sarebbe stata del ministro della Difesa, Giudo Crosetto) di sapere se sarà rinnovato il Memorandum of understanding di cooperazione militare con Israele che, spiega, «scade il prossimo 8 giugno»: «Non diamo più assistenza militare e tecnologica a Israele che usa questa cooperazione per bombardare i bambini di Gaza». Al momento della replica al no di Ciriani (già implicito nelle parole di Tajani stamattina) Bonelli sottolinea un dato di cronaca pesante: «Ministro le do una notizia: alcune settimane fa nella base di Foggia sono stati ospitati i caccia F35 israeliani per una esercitazione. L’Italia ha consentito agli F35 di fare l’esercitazione in Italia e poi di tornare a bombardare a Gaza. Vergogna e basta con questa inaccettabile ipocrisia».

Le parole di Ciriani

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, aveva risposto alla domanda spiegando che in ogni caso l’Italia non intende revocare il Memorandum of understanding il cui rinnovo è «previsto per l’aprile 2026»: «La legittima reazione del governo israeliano sta assumendo forme inaccettabili, Hamas deve liberare gli ostaggi, in tutte le sedi l’Italia sta chiedendo alle autorità israeliane con forza la ripresa degli aiuti. Il nostro è un ruolo fattivo, in merito al memorandum, come segnalato dal ministro della Difesa il rinnovo è previsto per l’aprile del 2026. I memorandum di difesa sono uno strumento di dialogo».