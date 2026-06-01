Ultime notizie Crisi Usa - IranDelitto di GarlascoFesta della RepubblicaRoland Garros
POLITICALa7LegaMatteo SalviniRoberto VannacciSondaggi

Sondaggio Swg, è ancora boom Vannacci che sta a pochi punti da Salvini (che perde ancora)

01 Giugno 2026 - 20:28 Alba Romano
vannacci sondaggi
vannacci sondaggi
Il Carroccio è in calo, così come Partito democratico e Forza Italia
Google Preferred Site

Questa settimana nei nuovi sondaggi Swg per TgLa7, tra i principali partiti crescono Fratelli d’Italia e Verdi e Sinistra (+0,1%), mentre il Movimento 5 Stelle registra un incremento più marcato (+0,3%). In lieve flessione, invece, Partito Democratico, Forza Italia e Lega, tutti in calo dello 0,2%.

Tra le forze minori prosegue la crescita di Futuro Nazionale, che guadagna un ulteriore 0,3%. Perdono terreno Azione, Italia Viva e Noi Moderati (-0,1%), mentre Più Europa mantiene una posizione stabile. Le Altre Liste segnano un lieve aumento dello 0,1%.

Diminuisce inoltre dell’1% la quota di elettori che non esprimono una preferenza di voto.

Articoli di POLITICA più letti
1.

Zerocalcare finisce in Parlamento: Gasparri chiede un’ispezione al ministero del Lavoro sulle paghe della serie Netflix «Due spicci». La replica

2.

Da volt a “volta”, ora è la destra a voler cambiare le parole: la battaglia del governo Meloni per rinominare l’elettricità

3.

Sondaggi, effetto «elezioni comunali» sui partiti: FdI guadagna consensi, il Pd perde il 2,2% e Vannacci può cambiare gli equilibri

4.

Crosetto: «L’Ucraina nell’Ue? Tutti sanno che è molto difficile»

5.

Sciopero treni l’11 giugno, Salvini tenta di evitarlo: «Al lavoro per trovare una soluzione». Le richieste dei sindacati