Sondaggio Swg, è ancora boom Vannacci che sta a pochi punti da Salvini (che perde ancora)

Il Carroccio è in calo, così come Partito democratico e Forza Italia

Questa settimana nei nuovi sondaggi Swg per TgLa7, tra i principali partiti crescono Fratelli d’Italia e Verdi e Sinistra (+0,1%), mentre il Movimento 5 Stelle registra un incremento più marcato (+0,3%). In lieve flessione, invece, Partito Democratico, Forza Italia e Lega, tutti in calo dello 0,2%.

Tra le forze minori prosegue la crescita di Futuro Nazionale, che guadagna un ulteriore 0,3%. Perdono terreno Azione, Italia Viva e Noi Moderati (-0,1%), mentre Più Europa mantiene una posizione stabile. Le Altre Liste segnano un lieve aumento dello 0,1%.

Diminuisce inoltre dell’1% la quota di elettori che non esprimono una preferenza di voto.