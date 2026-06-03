Pozzolo finisce fuori strada col Suv, il deputato di Vannacci denunciato: i guai dopo l’alcol-test

Espulso da Fratelli d'Italia dopo la vicenda dello sparo partito dalla sua mini pistola a un Capodanno con Andrea Del Mastro, l'onorevole sarebbe rimasto illeso dopo l'incidente. Cosa gli è successo e la scoperta degli agenti della Polizia stradale

Torna a far parlare di sé e non per iniziative politiche il deputato Emanuele Pozzolo, che martedì pomeriggio è finito fuori strada con la sua auto. L’onorevole, 41 anni, ex FdI e da poco passato con il generale Roberto Vannacci è uscito di strada con la sua Mercedes sulla superstrada che porta a Cossato, all’altezza di Vigliano Biellese, poco prima dell’omonima uscita. Come riferisce il Corriere della Sera nella ricostruzione firmata da Rinaldo Frignani, si tratterebbe di un incidente autonomo, forse favorito dall’asfalto bagnato. Il suv è finito in un fossato, ma il parlamentare non ha riportato ferite. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per recuperare il mezzo e la polizia stradale.

Alcoltest positivo e contestazione penale

Il punto più delicato riguarda i controlli effettuati dagli agenti. Sottoposto all’alcoltest, Pozzolo è risultato positivo con un tasso pari al doppio del limite consentito dalla legge, soglia che fa scattare la contestazione penale e non più la semplice sanzione amministrativa. Gli agenti hanno quindi contestato al deputato, rimasto illeso, la guida in stato di alterazione, con i provvedimenti del caso a seguire.

Lo sparo di Capodanno e la condanna

Nell’ottobre scorso il tribunale di Biella lo aveva condannato in primo grado a un anno e tre mesi per porto abusivo di armi, con sospensione condizionale della pena. La condanna è legata all’episodio del Capodanno 2024, quando durante una festa a Rosazza, sempre nel Biellese, alla presenza di alcuni colleghi di FdI, il compagno della figlia del capo scorta dell’allora sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro venne ferito da un colpo partito dalla pistola intestata al deputato.