Ultime notizie Crisi Usa - IranLegge elettoraleMario AdinolfiMondiali 2026Sigfrido Ranucci
POLITICACarlo NordioCuneoGiorgia MeloniGoverno MeloniInchiesteLegittima difesaOmicidiPiemonteQuirinaleSergio MattarellaSparatorie

Così Mattarella ha fermato Nordio (e Meloni) sulla grazia a Roggero

17 Luglio 2026 - 05:15 Alessandro D’Amato
sergio mattarella grazia roggero carlo nordio
sergio mattarella grazia roggero carlo nordio
Il guardasigilli si è arrogato un diritto che non gli spettava. E ha spiegato che si trattava di un'iniziativa del governo. Di cui lui era solo l'esecutore materiale
Google Preferred Site

Il ministro della giustizia Carlo Nordio non aveva nemmeno avvisato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella dell’avvio dell’istruttoria per la grazia al gioielliere Mario Roggero. E in una conversazione al Quirinale il Capo dello Stato ha dovuto «puntualizzare i limiti delle attribuzioni del ministro in tema di concessione della grazia». Perché, al di là del linguaggio diplomatico del Colle, Nordio si era arrogato un diritto che non gli spettava. Il guardasigilli si è difeso spiegando che si trattava di un’iniziativa del governo. Di cui lui era solo l’esecutore materiale.

Mattarella e Nordio

Un retroscena di Repubblica racconta che è stata Giorgia Meloni a mandare avanti Nordio. Per fermare Roberto Vannacci, che vorrebbe candidare Roggero in Parlamento. Il Quirinale ha anche fatto circolare una lettera che l’allora presidente Giorgio Napolitano nel 2008 inviò al senatore di Alleanza Nazionale Gusao Selva a proposito della grazia a Bruno Contrada. Che secondo Selva doveva essere concessa d’ufficio. Napolitano gli spiegò che concederla a breve distanza dalla sentenza di Cassazione si sarebbe configurata come una sorta di quarto grado di giudizio, «che non esiste nell’ordinamento, determinando un conflitto tra poteri». E aggiunse anche che la grazia non è un atto che si dà perché la sentenza è stata ingiusta. E peraltro le motivazioni usciranno entro 90 giorni.

Il ravvedimento

C’è anche da notare che per la grazia bisogna accettare la sentenza e mostrare ravvedimento. L’esatto contrario di quello che ha fatto finora il gioielliere. Nella nota del Quirinale si parla anche della sentenza 200/2006 della Consulta: la grazia può essere concessa anche in assenza di domanda dell’interessato, ma in ogni caso l’iniziativa potrà essere assunta direttamente dal Presidente della Repubblica, al quale da tempo si è riconosciuto tale potere. Mattarella ha anche ricordato a Nordio che Luigi Einaudi raccomandava il «dovere» di evitare qualsiasi precedente che possa incrinare le facoltà che la Costituzione attribuisce al capo dello Stato.

Ti potrebbe interessare

Propaganda politica

Anche dal punto tecnico-giuridico l’iniziativa di Nordio non sembra avere fondamento. Se non per propaganda politica. Perché l’attività ministeriale prevede la richiesta di informazioni presso gli uffici giudiziari competenti. Ma nel caso di Roggero l’esecuzione della pena non è nemmeno iniziata.

Articoli di POLITICA più letti
1.

Giorgia Meloni e la pazienza «al limite»: il rischio caduta per il governo e le elezioni anticipate ad aprile

2.

Legge elettorale, ecco come cambia con il testo approvato alla Camera: dal premio di governabilità ai fuorisede

3.

Il Nicaragua vuole rompere con l’Italia dopo le parole di Tajani: «Ridateci l’ex Br che uccise Moro». Chi è Alessio Casimirri

4.

Legge elettorale, dopo il sì della Camera si guarda al voto: primavera o autunno? Ecco gli scenari possibili

5.

Pronto lo scudo della Camera a Delmastro per il caso ristorante. I Caroccia suoi ex soci: «C’è una chat che dimostra che decideva tutto lui»

leggi anche
POLITICA

Gioielliere Mario Roggero dopo condanna: È finita, mi hanno dato ergastolo. Sarete mia voce – Il video

Di Redazione
mario-roggero-crosetto-vs cassazione-sentenza
POLITICA

Mario Roggero, Crosetto contro la condanna del gioielliere: «Si valuti di evitargli il carcere». Il centrodestra raccoglie le firme per la grazia

Di Anna Clarissa Mendi
ATTUALITÀ

Mario Roggero va in carcere, l’attacco ai giudici e l’ultimo appello: «Ora combattete per me» – Il video

Di Diego Messini