Ultime notizie Crisi Usa - IranLegge elettoraleMario AdinolfiMondiali 2026Sigfrido Ranucci
ATTUALITÀCarcereCorte di CassazioneGoverno MeloniInchiesteLegaLegittima difesaMario RoggeroMatteo SalviniOmicidiPiemonteQuirinaleRapineSergio MattarellaSocial mediaVideo

Matteo Salvini chiede la grazia per Mario Roggero, la sfida a Mattarella: «Siamo tantissimi» – Il video

15 Luglio 2026 - 19:10 Diego Messini
Il leader della Lega dopo la condanna definitiva a oltre 14 anni per il gioielliere: «Ingiusto, ora intervenga il Quirinale»
Google Preferred Site

Il vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini accorre sui social per denunciare l’«ingiustizia» nei confronti di Mario Roggero, il gioiellieri piemontese condannato ora in via definitiva dalla Cassazione a 14 anni e 9 mesi di carcere per aver inseguito e ucciso due rapinatori nell’aprile del 2021. Salvini, che con la Lega ha sempre sostenuto che Roggero avesse agito per legittima difesa – tesi smontata dai magistrati in tre diversi gradi di giudizio – dice in un video su Instagram di «non voler entrare nel merito» della sentenza della Cassazione, ma ribadisce subito dopo di considerare ingiusta la condanna. «Non auguro a nessuno dei commentatori da tastiera di trovarsi in un contesto drammatico come quello» che dovette affrontare quel giorno Roggero, dice il vicepremier nel video social. Con cui prova a capitalizzare la popolarità della questione aprendo una pista che porta dritta al Quirinale.

L’appello di Salvini a Mattarella

«Per Mario adesso, insieme a tantissimi di voi, farò tutto il possibile perché venga concessa la grazia. Un appello che rivolgiamo direttamente al signor presidente della Repubblica» Sergio Mattarella, anticipa Salvini. Invitando dunque tutti coloro che simpatizzano per la causa del gioielliere a fare sentire nelle prossime settimane la loro voce per chiedere «una grazia per un uomo onesto, che a 72 anni non merita sicuramente il carcere», perché, secondo Salvini «ha reagito a un’aggressione, a un furto, a una rapina nel suo negozio, nel negozio di famiglia, con moglie e figlia presenti e a rischio». Il video postato sui social dal vicepremier lascia intendere il probabile lancio di un’iniziativa pubblica da parte della Lega – forse una raccolta firme – per far uscire Roggero al più presto dal carcere in cui si appresta ad entrare.

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Caldo record, la terza ondata ha «componenti anomale». E l’acqua comincia a mancare al Nord

2.

L’indagine su Giuseppe Barboni per il video sull’immigrato pestato: «Ho fatto quello che bisognava fare»

3.

Avvelenate con la ricina, cosa emerge dall’autopsia: «Troppa per essere salvate». I ricoveri e l’ipotesi: come hanno preso il veleno

4.

Femminicidio Martina Carbonaro, Alessio Tucci: «Chiedo scusa ma non perdono»

5.

Meteo, tra oggi e domani 40 gradi su tutta Italia. Giovedì salgono a 15 le città da bollino rosso: quando finisce l’ondata di caldo

leggi anche
Mario Roggero
ATTUALITÀ

Mario Roggero, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi il gioielliere che uccise i rapinatori: «Si costituirà oggi stesso» – Il video

Di Alba Romano
mario-roggero-storia-gioielliere
ATTUALITÀ

Mario Roggero, la storia del gioielliere condannato per l’omicidio di due ladri. Il nodo della legittima difesa e il video della sparatoria

Di Alba Romano
vannacci-cruciani-petto-nudo-show-roggero
POLITICA

Vannacci e Cruciani show, a petto nudo sul palco e la dedica all’orafo che uccise i rapinatori: «Siamo tutti Mario Roggero» – Il video

Di Alba Romano