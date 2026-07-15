Matteo Salvini chiede la grazia per Mario Roggero, la sfida a Mattarella: «Siamo tantissimi» – Il video

Il leader della Lega dopo la condanna definitiva a oltre 14 anni per il gioielliere: «Ingiusto, ora intervenga il Quirinale»

Il vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini accorre sui social per denunciare l’«ingiustizia» nei confronti di Mario Roggero, il gioiellieri piemontese condannato ora in via definitiva dalla Cassazione a 14 anni e 9 mesi di carcere per aver inseguito e ucciso due rapinatori nell’aprile del 2021. Salvini, che con la Lega ha sempre sostenuto che Roggero avesse agito per legittima difesa – tesi smontata dai magistrati in tre diversi gradi di giudizio – dice in un video su Instagram di «non voler entrare nel merito» della sentenza della Cassazione, ma ribadisce subito dopo di considerare ingiusta la condanna. «Non auguro a nessuno dei commentatori da tastiera di trovarsi in un contesto drammatico come quello» che dovette affrontare quel giorno Roggero, dice il vicepremier nel video social. Con cui prova a capitalizzare la popolarità della questione aprendo una pista che porta dritta al Quirinale.

L’appello di Salvini a Mattarella

«Per Mario adesso, insieme a tantissimi di voi, farò tutto il possibile perché venga concessa la grazia. Un appello che rivolgiamo direttamente al signor presidente della Repubblica» Sergio Mattarella, anticipa Salvini. Invitando dunque tutti coloro che simpatizzano per la causa del gioielliere a fare sentire nelle prossime settimane la loro voce per chiedere «una grazia per un uomo onesto, che a 72 anni non merita sicuramente il carcere», perché, secondo Salvini «ha reagito a un’aggressione, a un furto, a una rapina nel suo negozio, nel negozio di famiglia, con moglie e figlia presenti e a rischio». Il video postato sui social dal vicepremier lascia intendere il probabile lancio di un’iniziativa pubblica da parte della Lega – forse una raccolta firme – per far uscire Roggero al più presto dal carcere in cui si appresta ad entrare.