Gioielliere Mario Roggero dopo condanna: È finita, mi hanno dato ergastolo. Sarete mia voce – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 16 luglio 2026 "È finita, sto passando gli ultimi minuti con i miei familiari prima di costituirmi in carcere. I giudici di Roma hanno voluto condannarmi a 14 anni e 9 mesi, come nei giudizi precedenti. Mi hanno dato l'ergastolo. Dovrò passarvi il testimone per portare avanti una legge che sia veramente contro le ingiustizie e contro la criminalità sempre più dilagante. Sarete voi la mia voce." Lo dice in un video sui social, Mario Roggero, il gioielliere di Gallo di Grinzane Cavour condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo durante l'assalto al suo negozio il 28 aprile 2021. La Cassazione ha rigettato il ricorso della difesa, confermando la sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Torino. Ig Mario Roggero – not for sale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev