Legge elettorale, riparte la seduta alla Camera. Il relatore cambia parere su due emendamenti. Ciriani: «Il governo va avanti» – La diretta

Ripreso l'esame della nuova legge elettorale. Ieri l'emendamento sull'introduzione delle preferenze di FdI non ha retto allo scrutinio segreto ed è stato bocciato per un solo voto

Riprende questa mattina, mercoledì 15 luglio, l’esame della nuova legge elettorale nell’aula della Camera. Restano da votarne circa sessanta emendamenti, rispetto agli oltre 200. Ieri è stato bocciato per un solo voto (188 contrari e 187 favorevoli) l’emendamento di Fratelli d’Italia che introduceva le preferenze, nonostante il sostegno annunciato da Lega e Forza Italia. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha parlato di «un’occasione persa per gli italiani», aggiungendo che «era giusto provarci» e auspicando «una riflessione nella maggioranza» sull’esito del voto.

Le opposizioni all’attacco

Questa mattina la segretaria del Pd, Elly Schlein, ha ribadito ai microfoni di Rtl 102.5 che «il governo è stato sfiduciato da deputati della maggioranza, è stata punita l’arroganza di Meloni». Dopo il voto di ieri, le opposizioni hanno esultato in Aula e chiesto le dimissioni del governo, scandendo: «È ora che andiate a casa». Tutti gli aggiornamenti