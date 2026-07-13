Ultime notizie Crisi Usa - IranMario AdinolfiMondiali 2026Sigfrido Ranucci
POLITICAArrestiDomiciliariInchiesteLazioMario AdinolfiRomaScommesseTruffe

Mario Adinolfi, nell’interrogatorio davanti al gip va all’attacco: «Non sono un truffatore di vecchiette né un lestofante»

13 Luglio 2026 - 14:19 Alba Romano
mario-adinolfi-gip-scommese
mario-adinolfi-gip-scommese
L'ex parlamentare, agli arresti domiciliari, è stato sentito dal giudice per le indagini preliminari di Roma: «Sono un giocatore, ma non ho truffato nessuno»
Google Preferred Site

Respinge le accuse e va all’attacco. Mario Adinolfi, agli arresti domiciliari con l’accusa di aver truffato decine di persone, è stato ascoltato dal gip di Roma. Nel corso dell’interrogatorio, l’ex parlamentare ha confermato di essere «un giocatore», ma di «non essere un truffatore di vecchiette né un lestofante». I magistrati gli contestano i reati di «truffa aggravata e continuata», «esercizio abusivo dell’attività di raccolta del risparmio», «abusivismo finanziario» e «omessa dichiarazione dei redditi». Al centro dell’inchiesta vi è un sistema di raccolta di denaro tra privati, promosso attraverso i social network, nel quale ai partecipanti venivano prospettati rendimenti derivanti da scommesse sportive.

L’interrogatorio di Adinolfi

Davanti al gip, Adinolfi ha spiegato che il gruppo era composto da circa novanta persone che aderivano volontariamente all’iniziativa. «Io raccoglievo il denaro», avrebbe dichiarato, precisando che tra i partecipanti figuravano anche professori universitari, liberi professionisti, notai e altre persone da lui definite «importanti». Nel corso dell’interrogatorio ha sostenuto di avere restituito, in molti casi, anche cospicue somme di denaro: «Chi perde denuncia e chi vince non denuncia», ha aggiunto.  Avrebbe, inoltre, ribadito di condurre una «vita morigerata», senza viaggi né spese particolari. «Altro che Courmayeur, non so neanche sciare». 

La linea della difesa

Per i difensori, che hanno chiesto la revoca della misura cautelare, Adinolfi «ha risposto correttamente e serenamente a tutti i capi di imputazione che gli sono stati contestati, fornendo in questa fase delucidazioni specifiche su quanto gli viene contestato», hanno affermato gli avvocati Pablo De Luca e Riccardo Di Lorenzo. «Quella organizzata da Adinolfi è stata un’attività lecita, frutto di una richiesta di gioco collettivo, e lui ha restituito gran parte del denaro ricevuto. Di fronte a una contestazione di uscite per un milione e mezzo di euro, c’è una restituzione di un milione e trecentomila euro. Quindi c’è una simmetria tra entrate e uscite che è stata valorizzata solo in negativo», hanno concluso i difensori.

Ti potrebbe interessare

Foto copertina: ANSA/LARA GALLINA | Mario Adinolfi al comizio conclusivo della campagna elettorale di Gerardo Santomauro, 10 giugno 2022

Articoli di POLITICA più letti
1.

«Quando c’era lei», il comico Daniele Fabbri contro Matteo Renzi: «Ha copiato il titolo del mio spettacolo»

2.

Parlano le vittime di Mario Adinolfi, come sono caduti nella trappola e i soldi in fumo. Anziani, fragili e fan cattolici: «Con lui ho perso la dignità»

3.

Dalla settimana lavorativa di 24 ore ai 6 bisogni fondamentali gratuiti: ecco il programma del partito Capibara che vuole partecipare alle elezioni del 2027

4.

«Stop ai finanziamenti da 2 milioni di euro alla Biennale»: la stangata dell’Ue dopo la riapertura del padiglione russo

5.

Legge elettorale, c’è l’accordo nel centrodestra sul voto fuorisede: ecco come funzionerà

leggi anche
Mario Adinolfi
POLITICA

Parlano le vittime di Mario Adinolfi, come sono caduti nella trappola e i soldi in fumo. Anziani, fragili e fan cattolici: «Con lui ho perso la dignità»

Di Giovanni Ruggiero
Mario Adinolfi e le scommesse proposte agli esponenti del partito
POLITICA

Lo stupore a metà del Popolo della famiglia dopo l’arresto di Adinolfi: «Le scommesse non sono da cattolici, gli ho detto di no»

Di Roberta Brodini
Mario Adinolfi
POLITICA

Mario Adinolfi e quelli che «mi vogliono vedere nel fango». Lo sfogo dopo l’arresto su orologi e yacht: la vita da monaco e l’attacco alle Iene

Di Giovanni Ruggiero
adinolfi ultimo post compleanno figlia
POLITICA

L’ultimo post di Mario Adinolfi, gli auguri alla figlia per la festa di compleanno: «Non sfondateci casa». Poi viene arrestato

Di Alba Romano
Mario Adinolfi mentre parla
POLITICA

Mario Adinolfi ai domiciliari per truffa, come funzionava la trappola delle scommesse. Come spendeva i soldi per «viaggi e barche» – Il video

Di Giovanni Ruggiero