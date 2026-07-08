Mario Adinolfi arrestato, le accuse di truffa ed evasione fiscale: i guai dall’inchiesta sulle scommesse partita delle Iene – Il video

Il leader del Popolo della Famiglia è finito ai domiciliari. L'inchiesta della procura di Roma sulla «scommessa collettiva»

Mario Adinolfi, giornalista e leader del Popolo della Famiglia, da questa mattina si trova agli arresti domiciliari. A disporre la misura è la Procura di Roma, che lo accusa di truffa ed evasione fiscale, mentre l’esecuzione del provvedimento è stata affidata alla Guardia di Finanza. Al centro dell’inchiesta c’è la cosiddetta «scommessa collettiva», un circuito attraverso cui venivano raccolti fondi da privati a cui si promettevano rendimenti legati alle scommesse sportive. Ad Adinolfi viene contestata anche una presunta evasione da 400 mila euro.

Chi è la donna che ha perso 82mila euro con Adinolfi

Tra le presunte vittime dello schema c’è anche una donna di 66 anni, disabile all’80% e senza familiari, che vive della sola pensione. Come aveva raccontato Il Fatto Quotidiano, a cui la signora, indicata con lo pseudonimo di Antonia, aveva raccontato di essersi fidata di Adinolfi dopo averlo seguito a Radio Maria e sui social, dove commentava l’attualità. Tra novembre 2019 e settembre 2022 avrebbe versato 82mila euro in dieci operazioni Postagiro, riavendone indietro meno di un terzo. «Ora non so più come pagare cure e bollette», ha raccontato la donna, che si augura una denuncia per chiarire la vicenda: «Così vedremo chi mente». Adinolfi respinse ogni responsabilità e parla di un’«azione estorsiva di stampo camorristico» ai suoi danni.

L’inchiesta delle Iene sul giro di scommesse di Mario Adinolfi

Come è nata l’inchiesta sulla scommessa collettiva

Il caso, ricorda Repubblica, affonda le radici in una vicenda che da tempo divide sostenitori e critici di Adinolfi e che era già finita sotto i riflettori delle Iene. Secondo l’aggiunto Maurizio Arcuri, attraverso quel circuito sarebbero stati raccolti milioni di euro da privati a cui venivano promessi rendimenti legati alle scommesse sportive, promesse che per diversi partecipanti non si sarebbero tradotte nella restituzione delle somme versate. A far scattare gli accertamenti sono state le denunce di una decina di persone, alcune delle quali dicono di aver perso i risparmi mentre altre di aver recuperato solo in parte il denaro investito. Da lì sono partiti esposti, acquisizioni documentali e verifiche bancarie e fiscali che hanno progressivamente allargato il perimetro dell’indagine fino al provvedimento eseguito questa mattina dal comando provinciale della Finanza.