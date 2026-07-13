Sondaggio Swg, Tajani e Vannacci accelerano: il boom mentre la Lega cala. Male tutto il centrosinistra: gli ultimi dati

Nel centrodestra sono Forza Italia e Futuro nazionale a registrare la crescita più importante negli ultimi sette giorni. Cosa è cambiato secondo l'ultima rilevazione per il TgLa7

Consolida la posizione come primo partito tra le preferenze degli elettori italiani Fratelli d’Italia, che secondo l’ultimo sondaggio Swg per il TgLa7 è salito al 27,2%. In calo invece gli inseguitori, a cominciare dal Pd che cala al 21,3%, perdendo due decimi di punto. Stesso scarto lasciato per strada dal M5s, ora al 12,9%. E se il segno meno marchia anche l’Alleanza Verdi e Sinistra, ora al 6,4%, sono altre due forze di centrodestra a segnare la crescita maggiore. Negli ultimi sette giorni, dopo i commenti di Pier Silvio Berlusconi proprio sul movimento di Roberto Vanacci, Forza Italia è salita al 7,7%, con un guadagno dello 0,3%. Stesso salto compiuto da Futuro Nazionale, che ora si attesta al 6,3%. Ancora in calo la Lega, che scivola al 5,4%.

Lieve crescita intanto di Azione, salita al 3,5%. Stabile invece Italia Viva al 2,5%. In trend negativo +Europa all’1,3%. Senza variazioni nell’ultima settimana Noi Moderati all’1,1% e Avanti Psi all’1%.