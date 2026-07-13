Il sondaggio sugli italiani e Donald Trump: «È un bullo»

Gli italiani in maggioranza con la premier

Il sondaggio di Only Numbers illustrato oggi da Alessandra Ghisleri su La Stampa dice che gli Stati Uniti di Donald Trump non sono più un riferimento politico per gli italiani. E un dato che colpisce più di tutti. Il 71,8% degli italiani condivide l’affermazione secondo cui il presidente Usa sarebbe «un ignobile bullo da quattro soldi». Mentre quasi 6 su 10 giudicano «grave e offensivo» il post con cui il tycoon ha rilanciato una fotografia di Giorgia Meloni accompagnata dalla frase “Restraining Order Needed”.

Trump e l’Italia

Il 61,6% degli italiani interpreta quel messaggio come un attacco non soltanto alla presidente del Consiglio, ma all’Italia stessa. Anche tra gli elettori della Lega quattro su dieci rifiutano quella definizione e oltre sei su dieci giudicano «grave e offensivo» il post contro Meloni. Tra gli elettori di Fratelli d’Italia e di Forza Italia le percentuali sono ancora più elevate.

Le repliche mancate

E ancora: ben il 66,5% del campione intervistato condivide la mancanza di repliche da parte del nostro Presidente del Consiglio. È il segnale che il prestigio della presidenza americana in Italia non è più un capitale garantito per definizione. Oggi va conquistato con il rispetto reciproco, soprattutto verso gli alleati.