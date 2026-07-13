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Il sondaggio sugli italiani e Donald Trump: «È un bullo»

13 Luglio 2026 - 08:38 Alba Romano
meloni conferenza stampa vertice nato ankara
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Gli italiani in maggioranza con la premier
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Il sondaggio di Only Numbers illustrato oggi da Alessandra Ghisleri su La Stampa dice che gli Stati Uniti di Donald Trump non sono più un riferimento politico per gli italiani. E un dato che colpisce più di tutti. Il 71,8% degli italiani condivide l’affermazione secondo cui il presidente Usa sarebbe «un ignobile bullo da quattro soldi». Mentre quasi 6 su 10 giudicano «grave e offensivo» il post con cui il tycoon ha rilanciato una fotografia di Giorgia Meloni accompagnata dalla frase “Restraining Order Needed”.

Trump e l’Italia

Il 61,6% degli italiani interpreta quel messaggio come un attacco non soltanto alla presidente del Consiglio, ma all’Italia stessa. Anche tra gli elettori della Lega quattro su dieci rifiutano quella definizione e oltre sei su dieci giudicano «grave e offensivo» il post contro Meloni. Tra gli elettori di Fratelli d’Italia e di Forza Italia le percentuali sono ancora più elevate.

Le repliche mancate

E ancora: ben il 66,5% del campione intervistato condivide la mancanza di repliche da parte del nostro Presidente del Consiglio. È il segnale che il prestigio della presidenza americana in Italia non è più un capitale garantito per definizione. Oggi va conquistato con il rispetto reciproco, soprattutto verso gli alleati.

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