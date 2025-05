«La canzone sui giovani e l’incontro con Berlusconi: ecco perché invitiamo Fedez al congresso di Forza Italia»

Il capogruppo azzurro al Senato: adesso è maturato

«Io sono della generazione di Al Bano, mi piace Venditti, ero amico di Battiato, di Mogol. Non conosco quasi niente del repertorio che va oggi tra i giovani però mi hanno detto che il brano di Fedez di Sanremo, Battito, parla di malessere e disagio giovanile e noi per questo lo abbiamo invitato. Poi lui adesso è maturato, è passato attraverso la malattia, ha mostrato le sue cicatrici. Ripeto: chi pensa che al congresso di Forza Italia giovani diremo ‘Ecce homo’ sbaglia di grosso. Lui dialogherà con Giuseppe Cruciani, che sa cosa sono i podcast e anche lui ha molto seguito tra i giovani». Il capogruppo di Forza Italia al Senato, Maurizio Gasparri, in un’intervista a Libero spiega perché gli azzurri faranno parlare l’ex marito di Chiara Ferragni.

«A Roma avremo tantissimi ragazzi che verranno al congresso, giovani che parteciperanno con curiosità, passione e interesse verso la politica, e se la presenza di Fedez ha contribuito a fare aumentare l’interesse, sono contento. Il nostro obiettivo è avvicinare i ragazzi alla buona politica. Fedez era ancora sposato con Chiara Ferragni, per caso si incontrarono» con Silvio Berlusconi «in un ristorante a Milano e ci fu uno scambio di complimenti, un colloquio simpatico e civile da parte di una persona, Berlusconi, che sapeva apprezzare anche chi era molto distante da lui», ricorda Gasparri. «Non lo invitiamo come modello per i nostri giovani, né pensiamo a una sua adesione o a candidarlo da qualche parte. Lo invitiamo perché, come ha detto il nostro segretario Antonio Tajani, ‘i giovani devono fare i giovani altrimenti ci siamo solo noi parrucconi’».