Processo agli ultrà: chiesti 4 anni e 10 mesi per Christian Rosiello, l’ex bodyguard di Fedez

Chiesti anche sei anni e dieci mesi per Francesco Lucci, fratello dell’ex capo ultrà del Milan Luca

Continua il filone d’inchiesta sui vertici delle tifoserie di San Siro. Il pubblico ministero di Milano Paolo Storari ha chiesto 6 anni e 10 mesi per Francesco Lucci, fratello di Luca l’ex capo ultrà del Milan, e 4 anni e 10 mesi per Riccardo Bonissi e Christian Rosiello, ex bodyguard di Fedez, . I tre risultano indagati nell’ambito della maxi inchiesta sulle curve di Inter e Milan che a settembre 2024 aveva portato a 19 arresti. Difesi dall’avvocato Jacopo Cappetta, sono accusati di associazione a delinquere, estorsioni e pestaggi.

Il gruppo e le dinamiche

Secondo quanto scritto dai giudici del Riesame, sarebbe stato proprio il capo della curva Sud Luca Lucci a indicare Rosiello come guardaspalle personale di Fedez. Lo stesso Rossiello era stato ripreso dalle telecamere durante la rissa all’interno della discoteca The Club a Milano in cui, in seguito a una aggressione, ad avere la peggio era stato il personal trainer Cristian Iovino. Rosiello risulta indagato anche per questa vicenda.