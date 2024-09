Christian Rosiello e Alex Cologno: chi sono gli ultras amici e bodyguard di Fedez arrestati a Milano – Il video

Christian Rosiello e Alex Cologno sono stati arrestati insieme ad altre 17 persone questa mattina, 30 settembre, in un’operazione congiunta di Polizia e Guardia di Finanza nell’ambito di un’inchiesta per estorsioni, richiesta di pizzo e risse e lesioni tra gruppi. L’indagine degli inquirenti ha «azzerato» i vertici delIe tifoserie milanesi, Milan e Inter. I due sono grandi amici del rapper Fedez e lo scorso weekend erano insieme al cantante durante una vacanza a Parigi. Lo scorso aprile, come scrive il Corriere, avrebbero aggredito il personal trainer dei vip Cristiano Iovino dopo una notte in discoteca passata con il rapper.

Il ruolo in curva

Hagag, nato 35 anni fa a Milano da genitori di origini nordafricane, e Christian Rosiello sono noti tra il pubblico abituale della curva milanista allo Stadio Meazza. Stanno sulla balaustra davanti alla prima fila del settore sud perché sono parte del direttivo degli ultrà. Con loro ci sono sempre i capi della curva rossonera, i fratelli Luca e Francesco Lucci.

L’aggressione di Iovino

Rosiello è il bodyguard personale di Fedez, ma è anche un suo grande amico come Hagag, conosciuto con il nome di Alex Cologno. I tre sono stati al centro della cronaca recente per il pestaggio del personal trainer, nella notte tra il 21 e il 22 aprile scorso, Cristiano Iovino. L’aggressione dal privé del «The Club» di via Moscova, con sedie e bottiglie in aria, si è poi spostata per le strade di Milano dopo l’intervento dei buttafuori del locale. Nei filmati circolati online si vede infatti Fedez protetto da Rosiello mentre lascia la discoteca. Le stesse figure vengono poi inquadrate da una videocamera puntata su via Ulpio Traiano quella sera stessa dove si è svolto il pestaggio.

La storia

Come riporta il Corriere, una donna che abitava lì vicino aveva raccontato ai carabinieri di aver sentito la frase rivolta alla vittima «Chiedi scusa…devi chiedere scusa, noi torniamo e ti ficchiamo una pallottola in testa…». Altre minacce erano poi state rivolte ai guardiani notturni affinché non chiamassero il 112: «Tanto vi abbiamo visto bene, sappiamo chi siete e dove venire a trovarvi!». Iovino però non sporgerà querela perché la questione si risolve con un accordo extra-giudiziale. Il cantante avrebbe strappato un assegno di decine di migliaia di euro. L’episodio ha poi allontanato per un breve periodo Fedez dagli ambienti della curva milanista.

La frequentazione estiva

Hagag e Rosiello hanno seguito il cantante durante la sua tournée estiva, ma anche in vacanza. A inizio luglio, la giornalista Selvaggia Lucarelli fece notare il rapporto di stretta amicizia tra Fedez e Hagag. Lucarelli condivise un articolo dal titolo “Coltellate davanti alla pizzeria: in manette Shrek e Alex Cologno esponenti di spicco della Sud”, sottolineando che il caso risaliva a due mesi prima, nello stesso periodo dell’aggressione a Iovino, e che Hagag aveva patteggiato una condanna di un anno e quattro mesi per aver partecipato all’aggressione di un tifoso con sedie e coltelli. Quell’Alex Cologno, ovvero Hagag, tornava però nelle stories del cantante in vacanza.

Uno screenshot di una storia di Fedez con Hagag (Alex Cologno)

Leggi anche: