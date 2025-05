Papa Leone XIV ha scelto stemma e motto: ecco cosa rappresentano – La foto

«In Illo uno unum», è la frase tratta da un sermone di Sant'Agostino e scelta dal Pontefice Prevost. Cosa significa

Sono stati resi pubblici oggi, 10 maggio, lo stemma e il motto ufficiale di Papa Leone XIV. Il nuovo emblema papale, fortemente radicato nella spiritualità agostiniana, conferma simboli già adottati dal Papa durante la sua consacrazione episcopale. Lo stemma si presenta con uno scudo diviso diagonalmente: nella parte superiore, su sfondo azzurro, c’è un giglio bianco, mentre in quella inferiore, su sfondo chiaro, è rappresentato un cuore trafitto da una freccia poggiato su un libro chiuso, simbolo che richiama l’Ordine di Sant’Agostino e, in particolare, la celebre esperienza della conversione del santo. Il riferimento è alla frase latina «Vulnerasti cor meum verbo tuo» (“Hai trafitto il mio cuore con la tua Parola”), che Agostino pronunciò per descrivere l’effetto trasformante della Sacra Scrittura sulla sua vita.

Il motto di Papa Leone XIV

Il motto scelto da Papa Leone XIV, presente sotto lo scudo, è «In Illo uno unum». È tratto da un sermone di Sant’Agostino sull’Esposizione del Salmo 127 e sta a significare che «sebbene noi cristiani siamo molti, nell’unico Cristo siamo uno». Questa scelta di continuità con il proprio passato episcopale sottolinea la fedeltà del Pontefice all’Ordine agostiniano. La sua appartenenza a quest’ultimo l’ha annunciato anche nel suo primo discorso da Papa.