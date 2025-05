Quando Papa Leone XIV prese la laurea con Jill Biden: il video virale della cerimonia alla Villanova University

Nel 2014 la ex first lady e l’allora padre Robert Francis Prevost ricevettero insieme una laurea honoris causa in scienze umanistiche. Dopo l’elezione del pontefice, Joe Biden ha celebrato sui social l'elezione di un «Papa dell'Illinois»

La ex first lady americana Jill Biden e Papa Leone XIV sono legati a doppio filo dall’università in cui si sono laureati, la Villanova University. O meglio, da una laurea – honoris causa – concessa a entrambi nel 2014 in scienze umanistiche. Li si vede insieme, uno di fronte all’altro, in un video di quell’anno, riemerso dagli archivi del web non appena l’allora padre Robert Francis Prevost, laureato in matematica, è stato eletto al soglio pontificio. Nella clip, diventata ormai virale, si vede Jill Biden di fronte al podio che pronuncia il suo commencement speech di fronte a centinaia di laureati e professori, ringraziando l’ateneo per l’onore ricevuto durante la cerimonia di consegna dei diplomi. Dietro di lei, in prima fila, un Papa Leone XIV sorridente.

Il messaggio social di Joe Biden «Dio benedica il Papa dell’Illinois»

Dopo il discorso della ex first lady, che in quel momento era second lady essendo Joe Biden il vicepresidente degli Stati Uniti durante la presidenza Obama, i due si stringono la mano. Non è un caso, dunque, che appena uscito sul loggione il Papa sia stato accolto da Biden con un messaggio sul social X: «Habemus Papam – Che Dio benedica Papa Leone XIV dell’Illinois. Jill e io ci congratuliamo con lui e gli auguriamo successo».