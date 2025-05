Vittorio Sgarbi sta meglio: «Torno presto». Il bacio sui social e il ricovero finito. «Questo Papa? Cosa ho notato di lui e di Trump»

Dice di stare sicuramente «meglio di prima» il critico d'arte. Al Corriere della Sera ha raccontato come ha passato i giorni del ricovero e l'impressione che «il mondo corresse velocemente». Ora dice di cercare di tenersi attivo. La foto della fidanzata Sabrina Colli per il suo compleanno

«Torno presto, ci vediamo presto». È Vittorio Sgarbi in persona a confermare che il ricovero al Policlinico Gemelli di Roma è ormai alle spalle, così come inizia a esserlo anche la depressione che lo ha costretto al lettino: «Sto tutto sommato bene, molto meglio di prima». In una breve intervista con Roberta Scorranese del Corriere della Sera, il celebre critico d’arte fornisce la ricetta della sua convalescenza: «Cerco di muovermi, di tenere attivo il mio corpo. Adesso sono in giro per Roma: faccio lunghi percorsi a piedi, il tempo è bello e il Papa ha riempito la città di gente». Non solo lunghe camminate, ma anche tanta lettura e scrittura: «Ho lavorato. Ho scritto, in modo più lento e ragionato, ho letto ed è persino uscito un mio libro nuovo». E tra una cosa e l’altra, fermo in ospedale, «mi è parso che il mondo corresse velocemente».

Sgarbi e Papa Leone XIV: «Più curiale di Francesco, ma sarà efficace»

Il ricovero e la distanza dai salotti di dibattito e dai social media non hanno spento lo sguardo di Sgarbi sul mondo intero e sulle sue vicende. Ad attirare particolarmente la sua attenzione proprio il Conclave, terminato mercoledì 8 maggio con l’elezione Papa Leone XIV: «L’ho seguito in tutti i dettagli e le fasi», ammette. E sul nuovo pontefice americano, Robert Francis Prevost, si sbilancia: «Ho notato subito che a differenza di Bergoglio, Prevost ha un atteggiamento più curiale ma in fondo porta avanti la linea di Papa Francesco. E credo che, essendo americano, possa essere un Papa forte e molto efficace: ormai Trump mi pare una caricatura».

Il post di Sabrina Colle: «Vittorio, mi hai fatto vedere il Mondo in maniera mai scontata»

C’è l’intervista, che certifica che Sgarbi si sta riprendendo. E sui social c’è una foto, un tenero bacio tra il critico d’arte e la fidanzata Sabrina Colle. A corredo della foto una lunga descrizione in cui Colle racconta la giornata di ieri, mercoledì 8 maggio: l’elezione del Papa, il 73esimo compleanno dello stesso Sgarbi. Due eventi che si uniscono in un tutt’uno: «“La pace sia con voi” è la benedizione che arriva dappertutto e anche a te, amore mio, che mi hai fatto vedere il Mondo in una maniera originale e mai scontata, lasciandomi la libertà di immaginare e di sognare tenendo conto dei modelli del passato, ma anche della mia intima e personalissima fantasia».