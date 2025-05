Il nuovo papa è Robert Francis Prévost. Sceglie il nome di Leone XIV – Chi è il primo pontefice americano della storia

È il primo Papa statunitense della storia

Ha 69 anni, è di origine francese, italiana e spagnola ma è nato a Chicago e questo fa di lui il primo Papa statunitense nella storia della Chiesa Cattolica. Leone XIV è il nome scelto da Robert Francis Prévost per il suo pontificato. Era considerato, alla vigilia del conclave, il cardinale nordamericano più vicino alle istanze della Chiesa di frontiera cara al suo predecessore Francesco.

La sua visione di chiesa

Dopo aver completato gli studi in matematica e teologia tra Philadelfia, Chicago e Saint Louis è stato spedito a Roma dall’ordine degli Agostiniani per approfondire il Diritto Canonico. Un uomo di studi che conosce ben sette lingue, ma anche un uomo di azione sul campo che è stato impegnato come missionario per 11 anni in Perù tra il 1988 e il 1999. Papa Francesco lo eleverà nel 2014 al grado di vescovo di Chiclayo, una delle diocesi più povere del Perù.

Richiamato a Roma dal ponteficie, gli vengono assegnati i ruoli strategici di prefetto per il dicastero dei vescovi e di presidente della pontificia commissione per l’America Latina, prima di essere ordinato cardinale. Per la sua esperienza in Vaticano e nel Sud del mondo, Prévost è considerato un pontefice in grado di tenere insieme la dimensione istituzionale e conservatrice della chiesa di Roma con la natura missionaria rivolta ai poveri.